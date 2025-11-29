Martinovic: "Ich sehe mich komplett als Fan“

Als der SSV Ulm 1846 Fußball im August sein fünftes Spiel in der 3. Liga bei Alemannia Aachen bestritt, begann die Saison für Neuzugang Dominik Martinovic mit einem Höhepunkt – und einem Tiefpunkt zugleich. Er traf bei seinem Debüt, verletzte sich jedoch schwer. Vor dem Spiel gegen 1860 gab er FuPa Württemberg ein Interview. „Dadurch, dass bei mir am Knie noch ein, zwei andere Sachen gerissen sind und nicht nur das Kreuzband, ist die Ausfallzeit natürlich ein bisschen länger als beim normalen Kreuzbandriss.“ Heute befindet sich der 28-Jährige mitten im Rehaprozess: „Jetzt geht es mir sehr gut, weil die Reha perfekt läuft. Also ich bin sehr, sehr gut im Timing drin.“

Die Anfangszeit nach der Verletzung bezeichnet Martinovic als besonders belastend: „Die ersten acht, neun, zehn Tage waren schon sehr hart, muss ich sagen. Ich hatte ja leider schon auch in jüngeren Jahren viele Verletzungen, aber das war schon mental die schwierigste Phase, muss ich sagen.“

Die aktuelle sportliche Situation verschärft das Gefühl der Hilflosigkeit: „Es ist dann, sage ich mal, doppelt so schwer. Man versucht natürlich mit dem einen oder anderen immer mal zu telefonieren und irgendwie seine Meinung mitzugeben.

Seit Wochen erlebt Martinovic die Spiele des SSV Ulm von außen – und beschreibt den emotionalen Zwiespalt. „Natürlich bin ich Spieler, aber dadurch, dass ich so lange ausfalle, sehe ich mich komplett irgendwie als Fan.“ Er fühlt mit der Mannschaft, kann aber nicht eingreifen: „Wenn ich Teil der Mannschaft bin, sehe ich mich eigentlich als Fan, weil ich halt so lange nicht eingreifen kann und da fieber ich halt extrem mit.“

Hoffnung durch Trainerwechsel: „Der perfekte Mann“

Den jüngsten Wechsel auf der Trainerposition bewertet Martinovic positiv: „Ich glaube, dass das jetzt mit dem Trainerwechsel uns sehr gut tun wird, weil aus meiner Sicht er der perfekte Mann ist.“ Er richtet seinen Blick nach vorne: „Jetzt bin ich optimistisch, dass wir noch in den nächsten vier Spielen vor der Winterpause dementsprechend noch punkten.“

Punkte sammeln – und zwar jetzt

Martinovic mahnt zur Dringlichkeit: „Es bringt uns nichts, wenn wir erst dann im Februar anfangen zu punkten oder so.“ Er verweist auf eigene Erfahrungen: „Ich habe es in Essen erlebt. Das läuft dann irgendwann auch alleine, wenn du anfängst zu punkten. Aber so weit musst du halt erstmal kommen.“

Er fordert neue Tugenden: „Die Liga ist so eklig teilweise zu bespielen, wo du auch dann mit einem dreckigen 1-0 mal ein Spiel gewinnst. Und ich glaube, so ein dreckiges 1-0 würde uns mal guttun, um in die Spur zu kommen.“

Vorfreude auf das Spiel gegen 1860 München

Als Beobachter erkennt Martinovic die besondere Bedeutung solcher Begegnungen: „Ich glaube, das Stadion wird voll sein. So wie ich jetzt mitbekommen habe, auf jeden Fall kommen viele Zuschauer.“ Für ihn kommt es in solchen Spielen vor allem auf Mentalität an: „Heute kommt es darauf an, dass man eklig ist und jeder versucht, seine Zweikämpfe zu gewinnen.“

Der lange Weg zurück

Eine Rückkehr ist ungewiss, aber das Ziel bleibt klar. „Bei mir ist es jetzt auch, nach acht Jahren hatte ich es schon mal, die Verletzung das zweite Mal. Ich bin perfekt in der Zeit, aber jetzt heute im November zu sagen, wann ich wieder zurück bin, ist natürlich schwer.“

Fest steht nur eines: „Es gibt immer diese Steps, wo es dann mit Kraft mehr geht, dann Joggen mit dem Ball und so weiter.“ Sein größter Wunsch bleibt unverändert: „Ich will auf jeden Fall diese Saison nochmal auf dem Platz stehen. Und dafür tue ich dann alles. Und deswegen gucken wir mal Februar, März, wie dann der Plan bis dahin ist.“