Martin Weiderer übernimmt im Sommer 2026 VfL-Traineramt von Chris Hain

Der VfL Egenburg wird mit einem neuen Trainer in die Saison 2026/2027 starten. Ein unbekanntes Gesicht ist es gleichwohl nicht, welches in Egenburg zukünftig das Sagen hat. Martin Weiderer kehrt ins Glonntal zurück, wo er 2007 seinen Einstieg als spielender Trainer im Herrenbereich machte. Mit Weiderer kamen damals moderne Ansätze nach Egenburg, der Schritt von der Manndeckung zur Verteidigung im Raum wurde vollzogen. Generell ging damals mit dem Trainer ein Ruck durchs Glonntal, der den vielen jungen Spielern seinerzeit mit seinen Trainingsmethoden den fußballerischen Horizont erweiterte. Für den gebürtigen Niederbayern ging es 2010 über den SV Odelzhausen weiter zum Kissinger SC in den Jugendbereich. Und bald darauf folgte der SV Mering. Dort trainierte Weiderer verschiedene Teams und arbeitete mit Sascha Mölders zusammen. Gemeinsam mit dem Ex-Profi ging es dann zum TSV Landsberg, wo Weiderer zwei Jahre in der Bayernliga als Co-Trainer wirkte. Nach einer Pause als Trainer übernimmt er nun zum zweiten Mal das Zepter beim VfL Egenburg, worauf man an der Glonn schon voller Vorfreude blickt.

Dies bedeutet zugleich, dass Christian Hain ab Sommer nicht mehr beim VfL in der Verantwortung stehen wird. Dass man im Guten auseinandergeht, ist hinsichtlich der Verdienste Hains offensichtlich. Von den dann drei Jahren in Egenburg bedeuteten die Saisons 23/24 und 24/25 die erfolgreichsten Spielzeiten der jüngeren VfL-Vergangenheit. Dass man zwei Mal in der Relegation zur Kreisliga scheiterte, in der man zuletzt 2001 aktiv war, trübt das positive Bild von Hains Wirken nur bedingt. Unter ihm gelang der Einbau vieler junger Spieler und die sportlichen Erfolge sprechen für sich. Dabei bewies und beweist der Ex-Profi weiterhin seine Extraklasse auf dem Spielfeld, traf in seinen ersten beiden Jahren jeweils zweistellig und war auch in der laufenden Saison bereits 8-mal erfolgreich. In dieser laufenden Saison tut sich der VfL nach erfolgreichen Jahren schwerer, kämpft mit großen Verletzungssorgen und hat auch dadurch einen Umbruch zu meistern. Insbesondere in dieser Ausgangslage erweist sich Chris Hain weiterhin als sportlich unverzichtbarer Eckpfeiler, der auf dem Platz absolute Souveränität ausstrahlt und als Trainer mit Ruhe und Bedacht das Beste aus der oftmals schwierigen Personallage macht. So ist man in Egenburg sicher, dass man in den nächsten Partien noch die letzten Schritte zum Klassenerhalt macht. Es wäre ein würdiges Ende von drei sehr ereignisreichen Jahren mit Chris, in denen die positiven Erinnerungen deutlich überwiegen werden. Er wird zukünftig in Egenburg, in welcher Form auch immer, gern gesehen sein.