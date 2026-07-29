Martin Wagner hört als Trainer auf – und sein Handy verstummt schlagartig

Vorerst Beobachter und Fan: Martin Wagner wird auch weiterhin auf den Sportplätzen der Region zu erspähen sein. – Foto: Andreas Mayr

Martin Wagner beendete seine Trainerlaufbahn Ende Mai. Sein Handy klingelt plötzlich kaum noch – wo vorher im Minutentakt Anrufe und Nachrichten kamen.

Den Eintritt am Murnauer Fußballplatz zieht seit Jahrzehnten Wolfgang Walser ein, der ewige Kassier. „Der kassiert jeden ab“, scherzt Martin Wagner. Damit Murnaus ehemaliger Trainer ohne Zoll auskommt, kam kürzlich Michael Adelwart, der Abteilungsleiter, vorbei und überbrachte – sehr zu Wagners Freude – ein paar Jahreskarten. „Die werde ich nutzen“, betont der Habacher.

Der Kitzel vor dem ersten Spiel geht mir schon ab.

Martin Wagner

Mit einem Schlag hat sich sein Alltag Ende Mai verändert. Er hat das vor allem an seinem Handy bemerkt. „Ich war mir nicht ganz sicher, ob es vielleicht kaputt ist“, erzählt der Habacher. Es klingelte und vibrierte kaum mehr. Wo früher im Minutentakt die Anrufe und Nachrichten aus dem Fußballkosmos nach ihm verlangten, trat eine große Ruhe an die Stelle. Schlagartig hatte er nicht permanent erreichbar zu sein. Der eine oder andere Verein erkundigte sich nach einer Verfügbarkeit. Doch alsbald breitete sich die Nachricht im ganzen Oberland aus: Ein Martin Wagner wird im nächsten Jahr nicht zur Verfügung stehen. „Egal, was da gekommen wäre: Es kommt nichts infrage, ich habe da keinen Bedarf“, betont der 41-Jährige.

Mountainbiken und Konzertbesuche sind jetzt möglich

Wie Wasser, das einen Weg findet, weiterzufließen, schritt auch Martin Wagners Leben voran. Am Tag des Interviews mit unserer Zeitung ist er gerade in Aufbruchstimmung zu einem Konzert der Toten Hosen. Er hat sich ein Mountainbike für manche Bergtour zugelegt. Als die Hitzewelle übers Land zog, war er täglich baden. Seiner Tochter schaute er bei einer Lauf-Veranstaltung, seinem Sohn beim Tennis-Duell zu. „Langweilig ist mir noch nicht geworden. Ich genieße es, Sachen spontan zu machen“, sagt der Fußballtrainer. Nur ein Gefühl vermisst er, jetzt, wo der Saisonstart immer näher rückt. „Der Kitzel vor dem ersten Spiel geht mir schon ab“, sagt Wagner. Deshalb wird man ihn recht bald auch wieder am Fußballplatz erspähen. Als Zuschauer in Murnau, Penzberg und Habach, bei seinen drei früheren Vereinen.

Vor allem beim TSV Murnau hat Martin Wagner einen Reifeprozess durchgemacht

Die drei Stationen haben ihn geformt und verändert. Der Murnauer Martin Wagner hatte nichts mehr mit dem ASV-Coach zu tun, der vor zwölf Jahren einmal begann. Damals habe er vor allem Wert auf das Formen einer Mannschaft gelegt. In Murnau, wo sich die Jugend seit Ewigkeiten kennt, ging das praktisch nebenbei. Das Umfeld beim TSV, das stets auf Weiterentwicklung ausgelegt ist, hievte ihn selbst nach oben. Wagner legte sich das Rüstzeug in der Freizeit zu, das es im höherklassigen Amateurbereich braucht, in erster Linie im taktischen Bereich. Er absolvierte Kurse zur Video-Analyse und spickte bei den wirklich starken Gegnern der Bezirks- wie Landesliga und deren Trainergrößen. „Wir haben da immer etwas adaptiert“, betont er. Gerade die Arbeit mit den Bewegtbildern und die Analyse der Gegner hätten ihn als Coach weitergebracht. Was man natürlich nicht vergessen darf: Im Umgang von Mensch zu Mensch hatte der Mann schon immer seine Stärken. Mit den früheren Stationen ist der Trainer Martin Wagner nicht mehr zu vergleichen.

Wagner kann sich einen Wiedereinstieg ins Fußballgeschäft vorstellen

Gleichzeitig weiß er: „Ich war verwöhnt.“ Wo sonst sammeln sich junge, willige, fleißige und extrem talentierte Fußballer? Bei einem kleineren Dorfverein geht es in der Regel anders zu, ohne dies in einer Form abwertend zu meinen. Es ist eben eine andere Welt – und das hat gar nicht so viel mit der Liga zu tun. „Ein Wechsel wäre nicht so einfach“, räumt Martin Wagner ein. Womöglich zieht es ihn ja hinein in den Jugendbereich. Sein Sohn kickt selbst, hat eigene Träume, ist fußballbegeistert. Der Papa liebäugelt schon seit Längerem damit, ihn zu unterstützen. „Vielleicht bitzelt es mich da einmal.“ Vorstellen könne er sich auf jeden Fall, in den nächsten Jahren wieder im Fußballgeschäft zu arbeiten. Vorerst bleibt er stiller Beobachter und Fan. Wagner verfolgt die Murnauer und ihr Tun, ist angetan, wie nahtlos der Übergang zum Nachfolger verläuft und wie gut die Entwicklung vorangeht.