Martin Speckners Jahr reich an Highlights Dem Spitzenschiedsrichter aus dem Landkreis Cham wurde eine besondere Ehrung zuteil

Speckner blickt ligenübergreifend auf 27 Einsätze seit Beginn der Saison zurück, dabei fünf Einsätze als Schiedsrichter in der 3. Liga, 14 Partien als Assistent oder 4. Offizieller in der 2. Bundesliga und drei Einsätze im DFB-Pokal. Dabei erlebte der 27-jährige auch wieder einige Highlights. Startschuss war als Assistent das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am altehrwürdigen Betzenberg in Kaiserslautern vor über 40.000 Zuschauern. Im weiteren Saisonverlauf leitete er zudem in Osnabrück an der ausverkauften Bremer Brücke unter Flutlicht das Traditionsduell zwischen dem heimischen VfL und Rot-Weiß Essen. Als 4. Offizieller blickt er unter anderem auf Einsätze beim Frankenderby Nürnberg gegen Fürth oder im DFB-Pokal bei der Zweitrundenpartie Stuttgarter Kickers gegen Eintracht Frankfurt zurück, die unter Leitung von DFB-Spitzenschiri Deniz Aytekin stand.



Mit den bisherigen Leistungen ist der Unparteiische der SG Schloßberg 09 zufrieden und geht optimistisch in die Rückrunde.



Durch die Tätigkeit als Schiedsrichter wurde Speckner nun auch eine weitere Ehre zuteil. Er erhielt vom Landkreis Cham für seine langjährigen außergewöhnlichen Leistungen und besonderen Verdienste um den Sport die Landkreissportehrennadel in Silber. Eine Auszeichnung, die vor allem als Schiedsrichter nicht alltäglich ist und auch die Arbeit der gesamten Schiedsrichtergruppe Cham um Obmann Karl-Heinz Späth würdigt.



Bevor es für Speckner Mitte Januar wieder mit einem Trainingslager in der Sportschule Kaiserau bei Dortmund weitergeht, heißt es erstmal noch ein paar ruhigere Tage zu genießen, um dann wieder ausgeruht in den Trainingsbetrieb einzusteigen.