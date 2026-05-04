Martin Schill, SG Prechtal/Oberprechtal: "Wir haben zu viel angeboten"

Martin Schill – Foto: Daniel Thoma

Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal behält gegen Aufsteiger Buchenbach mit Mühe die Punkte zuhause. SV RW Glottertal biegt den Rückstand gegen Oberried zum 3:1 und kehrt auf Rang zwei zurück. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Prechtal kann sich auch in schweren Partien auf die Chancenverwertung verlassen

"Es war keine eindeutige Partie", stellte Martin Schill, der Trainer der SG Prechtal/Oberprechtal, nach dem 3:1-Heimsieg über die SpVgg. Buchenbach fest. Der Aufsteiger habe sich als ebenbürtig präsentiert und die Begegnung lange offengehalten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Wer erinnert sich noch an das berühmte Kopfballtor von "Turban-Dieter" Hoeneß im DFB-Pokalfinale 1982? Ähnliches gab es beim Heimspiel des SV Rot-Weiss Glottertal gegen die SF Oberried zu bewundern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

TV Köndringen festigt die Position im sicheren Mittelfeld

Der TV Köndringen gewann das Gastspiel beim Freiburger FC II mit 4:1. "Beide Seiten wussten, worum es geht", sagte Karsten Kranzer, der Spielertrainer der Gäste. "Für uns war ein Riesensatz möglich, und auch für den FFC ging es darum, unten herauszukommen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Daniel Trenkle, von der SG Simonswald/Obersimonswald: "Aktuell vom Pech verfolgt"

"Keine Mannschaft hatte die drei Punkte verdient." Zu diesem Fazit kam Daniel Trenkle, der Spielertrainer der SG Simonswald/Obersimonswald, nach dem 1:1 gegen den SV Ballrechten-Dottingen. "Es war ein zähes Spiel, wie in den letzten Wochen auch. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Früher Rückstand rüttelt den FC Freiburg-St. Georgen wach

Der FC Freiburg-St. Georgen fuhr beim Tabellenschlusslicht FC Heitersheim den erhofften klaren Erfolg ein. Mit einem 6:1 im Gepäck kehrte die Mannschaft von Frank Stöcklin aus der Malteserstadt zurück. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.