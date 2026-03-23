Martin Schill, SG Prechtal/Oberprechtal: "Waren nicht auf dem Platz"

– Foto: Fritz Zimmermann

Beim Bezirksliga-Gipfeltreffen muss Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal gegen den SV Rot-Weiss Glottertal mit 0:2 die Segel streichen. Die Gäste verbessern sich mit dem Erfolg auf Rang zwei.

"Das Ergebnis ist absolut verdient", stellte Martin Schill, der Trainer des Tabellenführers SG Prechtal/Oberprechtal, nach der 0:2-Heimniederlage gegen Verfolger SV Rot-Weiss Glottertal klar. "Glottertal war deutlich präsenter, wollte den Sieg mehr, war besser in den Eins-gegen-eins-Situationen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Den Sprung auf den zweiten Platz ermöglichte den Glottertälern der Freiburger FC II, der den bisherigen Zweiten FC Denzlingen II mit 3:1 bezwang. "Wir sind über neunzig Minuten nicht groß in Bedrängnis geraten", fand FFC-II-Trainer Joel Schützler. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SG Ihringen/Wasenweiler findet Gefallen am Toreschießen

Die SG Ihringen/Wasenweiler scheint Lust am Toreschießen zu entwickeln. Nach dem 3:0 gegen Buchenbach in der Vorwoche verdoppelten die Kaiserstühler eben mal die Torquote und netzten beim FC Freiburg-St. Georgen gleich sechsmal ein – wenngleich sie auch drei Gegentreffer kassierten. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FV Herbolzheim spielt erst souverän, gerät aber noch ins Schwimmen

Der FV Herbolzheim hat mit dem 4:3-Auswärtssieg in Buchenbach den Anschluss an die sicheren Tabellenplätze gehalten. "Wir hatten den Gegner in der ersten Halbzeit im Griff, auch wenn wir nicht alle unsere Chancen verwertet haben", erklärte Trainer Jan Brunner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Florian Metzinger, SV Endingen: "Die nächsten Wochen zeigen, wohin es geht"

Florian Metzinger vom Spielertrainerteam des SV Endingen war mit dem 3:3 gegen die SF Oberried durchaus einverstanden: Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

TV Köndringen verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Der TV Köndringen hat sich mit dem 3:1 gegen Ballrechten-Dottingen etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und sich auf den zehnten Platz verbessert. Coach Karsten Kranzer bezeichnete das Niveau als überschaubar. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.