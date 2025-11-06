 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Martin Schill
Martin Schill – Foto: Verein

Martin Schill, SG Prechtal: "Müssen unser maximales Können abrufen"

Bezirksligatipp mir dem Trainer der SG Prechtal

Der Bezirksliga-Spitzenreiter SG Prechtal/Oberprechtal ist in Köndringen gefordert. Der Bezirksligatipp zum elften Spieltag mit Trainer Martin Schill.

Bereits vor der aktuellen Bezirksliga-Runde wurden der SG Prechtal/Oberprechtal die größten Aufstiegschancen zugesprochen. Der Tabellendritte der Vorsaison hatte den bewährten Kader weitgehend halten können und durch namhafte Neuzugänge verstärkt. Allerdings sind in dieser Spielzeit die Anforderungen an eine Spitzenmannschaft gestiegen – das sieht auch Trainer Martin Schill so, wie er im fupa-Bezirksligatipp erklärt.

Aufrufe: 06.11.2025, 21:30 Uhr
Jürg Schmidt (BZ)Autor