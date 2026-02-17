Martin Pücker beendet sein Engagement beim FC Empor Weimar 06 💙💛

Pücker kam im Winter 2013/14 zur zweiten Mannschaft des FC Empor Weimar 06 und übernahm zur Saison 2014/15 erstmals eine Nachwuchsmannschaft. Auch als Spieler war er über viele Jahre eine verlässliche Größe – sowohl in der zweiten Mannschaft als auch seit der Saison 2022/23 regelmäßig bei den Alten Herren, zumeist auf der Außenverteidigerposition.
Seine größten Spuren hinterließ Pücker jedoch im Nachwuchsbereich. Bereits in der Saison 2015/16 führte er die D-Junioren zur Vizemeisterschaft in der Kreisliga – ein früher sportlicher Erfolg seiner Trainerlaufbahn. Bis zum Ende der Saison 2017/18 blieb er im Nachwuchs aktiv, ehe er nach seiner Rückkehr nach Weimar erneut Verantwortung als Trainer übernahm. Seit der Spielzeit 2021/22 war Pücker wieder vor allem im Kleinfeldbereich tätig.
Unter seiner Ausbildung machten zahlreiche Spieler ihre ersten wichtigen Schritte, die heute zum Teil fester Bestandteil der ersten Männermannschaft sind. Dazu zählen unter anderem Jannik Erbs, Max Hertel, Noah Döller, Nils Herrmann, Moritz Trillhoff und Marian Domann. Zudem begleitete er die Entwicklung von Claudius Hildebrandt (zuletzt Schöndorfer SV) sowie Paul Wagner, der aktuell in der Landesklasse bei Einheit Bad Berka aktiv ist.
Der FC Empor Weimar 06 bedankt sich ausdrücklich bei Martin Pücker für seinen langjährigen, engagierten Einsatz als Spieler und Trainer und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute. Vielleicht sieht man sich auf oder neben dem Platz eines Tages wieder.
