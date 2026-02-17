Martin Pücker beendet sein Engagement beim FC Empor Weimar 06 💙💛

– Foto: FC Empor Weimar 06

Pücker kam im Winter 2013/14 zur zweiten Mannschaft des FC Empor Weimar 06 und übernahm zur Saison 2014/15 erstmals eine Nachwuchsmannschaft. Auch als Spieler war er über viele Jahre eine verlässliche Größe – sowohl in der zweiten Mannschaft als auch seit der Saison 2022/23 regelmäßig bei den Alten Herren, zumeist auf der Außenverteidigerposition.

Seine größten Spuren hinterließ Pücker jedoch im Nachwuchsbereich. Bereits in der Saison 2015/16 führte er die D-Junioren zur Vizemeisterschaft in der Kreisliga – ein früher sportlicher Erfolg seiner Trainerlaufbahn. Bis zum Ende der Saison 2017/18 blieb er im Nachwuchs aktiv, ehe er nach seiner Rückkehr nach Weimar erneut Verantwortung als Trainer übernahm. Seit der Spielzeit 2021/22 war Pücker wieder vor allem im Kleinfeldbereich tätig.