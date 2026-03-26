Martin Kreutz übernimmt bei Germania Burgwart

Übernimmt zur neuen Saison als Cheftrainer der ersten Mannschaft von Germania Burgwart: Martin Kreutz

Wie der Verein bereits im Dezember letzten Jahres mitteilte, wird Maximilian Weinberger sein Amt als Trainer der ersten Mannschaft im Sommer 2026 niederlegen.

Sein Nachfolger steht nun fest: Martin Kreutz übernimmt ab Juli das Traineramt. „Wir haben uns in den vergangenen Wochen intensiv mit der Nachfolge von Max befasst und sind froh mit Martin ein langjähriges Mitglied der „Burgwart-Familie“ installieren zu können. So bleiben wir unserem vor bereits zehn Jahren eingeschlagenen Weg treu“, teilte Kevin Becker, Abteilungsleiter der Herren von Germania Burgwart, mit.

Kreutz beendete im letzten Jahr verletzungsbedingt seine Spielerkarriere und ist seit dieser Saison als Co-Trainer der ersten Mannschaft tätig. Der Verein ist überzeugt davon, mit ihm die richtige Entscheidung getroffen und die Weichen für eine positive Zukunft gestellt zu haben.