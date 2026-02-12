Martin Kratzer verlängert bei Kreisliga-Primus Raigering

Der SV Raigering, Tabellenführer der Kreisliga Süd Amberg/Weiden, und sein Cheftrainer Martin Kratzer (52) setzen die Zusammenarbeit auch in der kommenden Spielzeit fort. „Nach lockeren Gesprächen in der Winterpause war für beide Seiten schnell klar, dass wir den gemeinsam eingeschlagenen Weg natürlich weitergehen wollen“, schreibt der SVR in einer Pressemitteilung. Auch Kratzer zeigt sich von der schnellen Einigung, an Bord der Panduren zu bleiben, erfreut: „Es macht riesigen Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Daher musste ich auch nicht überlegen und hoffe, dass wir die erfolgreiche Arbeit auch in der nächsten Saison fortsetzen können“, sagt der mit viel Erfahrung ausgestattete Übungsleiter.
Ein erfolgreiches halbes Jahr in Kratzers zweiter Amtszeit liegt hinter dem SV Raigering, nach dem Erreichen der Herbstmeisterschaft überwintern die Panduren als Spitzenreiter der Kreisliga Süd mit vier Zählern Vorsprung auf den zweitplatzierten TSV Königstein. Dass man den „Platz an der Sonne“ nun bis zum Saisonende nicht mehr verlassen will, ist klar: „Mit dem bisher Erreichten sind wir natürlich zufrieden. Wir wollten vorne dabei sein und sind jetzt Erster. Diesen Platz wollen wir in den restlichen neun Spielen natürlich unbedingt verteidigen“, so ein ehrgeiziger und entschlossener Martin Kratzer auf die Frage, was er und die Seinen sich für die restlichen Spiele der Restrückrunde vorgenommen haben.
Nach fünf Jahren bei der SV Grafenwöhr kehrte der in Aschach lebende Kratzer im Sommer letzten Jahres zurück an den Pandurenpark. Mit ihm, so hoffte man in Raigering, kehre der sportliche Erfolg in den Amberger Stadtteil – so wie es schon einmal war – zurück. Denn zwischen 2015 und 2019 war Kratzer schon einmal Chefanweiser beim SVR und führte diesen bis in die Landesliga. „Mit Martin gewinnen wir einen erfahrenen und motivierten Trainer, der das Umfeld in Raigering auch aus seiner ersten Amtszeit noch genau kennt und daher perfekt zu uns passt. Wir erhoffen uns dadurch natürlich nochmal Aufbruchstimmung erzeugen zu können und so auch in der nächsten Saison unsere gesteckten Ziele zu erreichen“, versprühte SVR-Abteilungsleiter Florian Hiltl nach Bekanntgabe des Comebacks von Kratzer im Dezember 2024 Optimismus und sieht sich bei einem Blick auf die Tabelle bestätigt.