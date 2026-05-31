Martin Harnik verlässt die TuS Dassendorf - was macht Max Kruse?

Martin Harnik (l.) hört in Dassendorf auf - auch Max Kruse? – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Die TuS Dassendorf vollzieht zur neuen Saison mit dem neuen Trainer Oliver Zapel einen gewaltigen Umbruch. Über 20 Akteure aus dem Spielerkader und dem Trainerstab werden den erfolgreichen Klub aus der Oberliga Hamburg verlassen. Seit Sonntag steht fest: Kapitän Martin Harnik verlässt den Wendelweg ebenfalls. Ob Max Kruse in Dassendorf weitermacht, scheint unwahrscheinlich.

Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn viele Ex-Profis lassen im Amateurfußball ihre Karriere ausklingen. Harnik aber hat weiter starke Leistungen gezeigt und wurde unter anderem mit 46 Treffern Torschützenkönig. Seine Bilanz ist überragend: 131 Spiele, 158 Tore und 41 Vorlagen für „Dasse“, das mit „mehr Feuer“ denn je einen neuen Kurs einschlagen wird. Immerhin hat sich Dassendorf auch erstmals für die Regionalliga beworben.

Harnik, der in knapp zwei Wochen 39 Jahre alt wird, ist gebürtiger Hamburger, aber ehemaliger Nationalspieler von Österreich - 68 Einsätze. Nach 240 Einsätzen in der Bundesliga und 83 Spielen in der 2. Bundesliga - unter anderem für den Hamburger SV, Werder Bremen, Hannover 96 und den VfB Stuttgart - wechselte Harnik 2020 zur TuS Dassendorf und spielte sich in der Oberliga Hamburg in den Fokus.

Macht Max Kruse weiter?

Damit dürfte vermutlich auch das Kapitel von Kruse beim Oberliga-Klub enden. Harnik lotste seinen Kumpel aus Bundesliga-Zeiten zur TuS, doch nach drei Einsätzen im März hat Kruse nicht mehr für Dassendorf gespielt, stattdessen aber weiter sein Zweitspielrecht beim BSV Dersim in Berlin wahrgenommen.

Ob Harnik ab Sommer woanders angreift oder seine Laufbahn endgültig ausklingen lässt, lässt er in einem ausführlichen Statement offen. Er verlässt die TuS Dassendorf jedenfalls als Vereinsikone.

Martin Harniks Erklärung im Wortlaut

"Liebe Dassendorfer,

nach sechs unvergesslichen Jahren bei der TuS Dassendorf habe ich mich dazu entschieden, den Verein zu verlassen.

Diese Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Ich hatte sehr gute und wertschätzende Gespräche mit Olli und Hakan. Ich habe mir wirklich lange und intensiv Gedanken gemacht und versucht, alle Aspekte gegeneinander abzuwägen. Am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass dieser Schritt für mich der richtige ist.

Als ich vor sechs Jahren nach Dassendorf gekommen bin, war das für mich der perfekte Übergang vom Profifußball zurück in den Amateurfußball, „back to the roots“. Ich wurde vom ersten Tag an herzlich aufgenommen und habe hier nicht nur sportlich eine geile Zeit erlebt, sondern vor allem menschlich. Dafür bin ich sehr Dankbar.

In den vergangenen Jahren ist mein Leben außerhalb des Fußballs immer umfangreicher geworden. Familie, Projekte und meine eigenen Unternehmen nehmen inzwischen viel Zeit und Aufmerksamkeit in Anspruch. Gleichzeitig sind die Anforderungen im Verein größer geworden. Um diesem neuen Weg und den damit verbundenen Erwartungen gerecht zu werden, braucht es ein Maß an Einsatz und Verfügbarkeit, das ich aktuell nicht leisten kann und auch nicht mehr leisten möchte.



Wenn ich diesen Weg nicht mit voller Überzeugung und dem notwendigen zeitlichen Einsatz gehen kann, werde ich weder der Mannschaft noch dem Trainerteam gerecht.



Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich den eingeschlagenen Umbruch und den neuen Weg des Vereins keinesfalls für falsch halte.



Wie es für mich persönlich weitergeht, weiß ich heute noch nicht. Zunächst steht die WM an, danach freue ich mich auf die Ferien mit meiner Familie. Ab Mitte August werde ich sehen, ob und wo ich noch Fußball spiele oder vielleicht auch nicht.

Was ich aber ganz sicher weiß: Ich habe Dassendorf als Ort und als Verein sehr ins Herz geschlossen. Die vielen gemeinsamen Erlebnisse, Erfolge, Freundschaften und Erinnerungen werden mich ein Leben lang begleiten.

Es war mir eine Ehre, Teil dieses Vereins zu sein.

Von Herzen: Danke für alles. Euer Hanno"

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