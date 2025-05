Martin Harnik verlängert Vertrag bei der TuS Dassendorf

Ex-Profi Martin Harnik (37) bleibt mindestens ein weiteres Jahr bei der TuS Dassendorf. Der erfahrene Stürmer, der in der just abgelaufenen Saison zusätzlich als Spielertrainer fungierte, hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine sechste Saison beim Verein vom Wendelweg.

Unter seiner Führung als Spielertrainer gewann Dassendorf 15 von 17 Partien, spielte einmal unentschieden und verlor nur einmal. Dadurch rückte die Mannschaft nach einem Rückstand von zeitweise 14 Punkten im Titelkampf wieder zurück ins Rennen und erreichte am letzten Spieltag fast den Hamburger Meistertitel. Letztlich fehlten nur drei Tore zu Platz eins.

Zu seiner Verlängerung sagte Harnik:

„Ich habe unfassbar viel Spaß mit den Jungs und fühle mich nach wie vor pudelwohl in Dassendorf. In der Vergangenheit haben wir leider einige unserer Ziele knapp verpasst – da ist definitiv noch was nachzuholen! Außerdem freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Özy.“

Sportchef Jan Schönteich ergänzte:

„Hanno hat sich durch das unfassbar tolle Halbjahr als Spielertrainer bei uns in den Vereinsannalen festgebrannt. Seine grandiose Karriere darf nicht titellos enden. Wir alle sind gehalten, dass er nochmal was Glänzendes in seine Käpt’n-Hände bekommt. Toll, ihn weiter bei uns zu wissen!“