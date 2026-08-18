Martin Harnik macht weiter! In der Oberliga und Debüt am Dienstag

Martin Harnik spielt demnächst gegen die TuS Dassendorf. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

HT 16 hat am Dienstag einen spektakulären Zugang vorgestellt: Martin Harnik läuft künftig für den Oberligisten von der Legienstraße auf. Der frühere Bundesliga-Profi und österreichische Nationalspieler, der zuletzt sechs Jahre lang für die TuS Dassendorf spielte, hängt damit noch eine Saison dran - und könnte direkt am Abend erstmals im neuen Trikot im Einsatz sein.

Der Verein machte die Verpflichtung bewusst schon vor dem Pokalspiel öffentlich. Der Grund: Harnik steht nach Vereinsangaben bereits für das Oberliga-Duell gegen Concordia Hamburg in der 2. Runde des LOTTO-Pokals Hamburg im Kader. In einem Video formuliert der 39-Jährige knapp, aber deutlich: „Ich hänge noch ein Jahr dran, ich freue mich drauf.“

Vom Gegner zum HT-Spieler

In der Vereinsmeldung klingt sofort eine persönliche Note mit. „Früher immer gegen HT und nun endlich für HT. Manche Geschichten brauchen eben ihre Zeit“, ordnet der Klub den Wechsel ein. Dazu begrüßt HT 16 seinen neuen Stürmer mit den Worten: „Willkommen in der Legienstraße, Hanno!“

Für den ältesten Sportverein der Welt, wie HT 16 in der Meldung selbst hervorhebt, ist der Transfer sportlich und namentlich ein Ausrufezeichen. Harnik bringt eine Vita mit, die in der Oberliga Hamburg ihresgleichen sucht. Der gebürtige Hamburger ist ehemaliger österreichischer Nationalspieler und kommt auf 68 Länderspiele mit 15 Toren.

Auch seine Profikarriere ist prominent. Harnik spielte unter anderem für SV Werder Bremen, VfB Stuttgart, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und den Hamburger SV. Das DFB-Datencenter führt für seine deutschen Vereinsstationen insgesamt 425 Spiele und 138 Tore auf.

Nach Dassendorf nun Legienstraße

Zuletzt war Harnik einer der bekanntesten Namen der Oberliga Hamburg. Seit 2020 lief er für die TuS Dassendorf auf und prägte dort eine erfolgreiche Phase mit. Sein Abschied aus Dassendorf war nach sechs Jahren erfolgt, seine sportliche Zukunft galt zunächst als offen.

Nun ist klar: Harnik bleibt der Liga erhalten - nur in einem neuen Trikot. Für HT 16 ist das ein Coup, der sofort Aufmerksamkeit erzeugt. Ein Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, Nationalmannschaftsvergangenheit und Oberliga-Torinstinkt wechselt zu einem Klub, der nach dem Aufstieg in die Hamburger Beletage ohnehin um Stabilität und besondere Momente kämpft.

Gerade deshalb kommt der Zeitpunkt spannend. HT 16 ist in der Liga mit zwei Niederlagen gestartet, im Pokal aber eröffnet sich gegen Concordia direkt eine besondere Bühne. Beide Teams treffen als Oberligisten aufeinander, der Sieger steht in der nächsten Runde. Mit Harnik im Kader bekommt dieses Duell nun noch einmal deutlich mehr Strahlkraft.

Pokalduell bekommt neues Gesicht