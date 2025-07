Martin Habben verlängert beim Heidmühler FC

Der 38-Jährige Habben gehört fühlt sich im Mittelfeld zuhause und ist dort bei den Heidmühlern absolut gesetzt. Mit 18 Toren in 30 Einsätzen war er in der vergangenen Saison zudem einer der Top-Leistungsträgern und ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seiner Erfahrung, Übersicht aber eben auch Torgefährlichkeit zeigt Habben immer wieder, wie wichtig er für die Mannschaft ist – umso erfreulicher für den Bezirksligisten, dass diese Qualitäten nun auch ein weiteres Jahr in keinem anderen Trikot vorzufinden sein werden. Seit dem Wechsel vom TuS Middels zum Heidmühler FC vor drei Jahren, zeigt Habben nahezu identische Statistiken. In jeweils 30 Ligaeinsätzen traf er in seiner ersten Saison 20 mal, in der zweiten Spielzeit waren es 21 und nun eben 18. Alle die es mit dem HFC halten dürfen also gespannt sein, was der Routinier noch so vorhat.