Martin Genz sieht die KTS in Neumünster in der Außenseiterrolle

Luis Eising (Kaltenkirchener TS) müssen gegen den VfR Neumünster mit Köpfchen spielen. – Foto: Ismail Yesilyurt

Am 20. September 2025 feierte Martin Genz sein Debüt als Cheftrainer beim Flens-Oberligisten Kaltenkirchener TS mit einem 4:3-Heimerfolg gegen den VfR Neumünster. Nun kommt es am kommenden Sonntag zum mit Spannung erwarteten Rückspiel in der „Grümmi-Arena“. Martin Genz berichtet darüber, welch intensive Verbindungen er noch zum VfR pflegt, und wie es ihm in der Schnelle der Zeit gelungen ist, ein Team zu formen, das in der höchsten Landesklasse eine gute Rolle spielt.

Deine Trainerkarriere bei der KTS hatte im letzten Jahr mit einem Erfolg gegen den VfR begonnen. Wie hast du es in der Kürze der Zeit geschafft, aus der KTS ein so erfolgreiches Team zu formen?

„Ja, also ich glaube, dass wir relativ glücklichen Start hatten mit dem VfR Neumünster. Das war ein Spiel, das sich die Jungs absolut erkämpft haben und über 90 Minuten lang unbedingt wollten und damals einen noch nicht ganz so gefestigten VfR als Gegner hatten. Von daher war das ein guter Start für mich als Trainer oder für uns als Team insgesamt. Zwei Tage oder zwei Spieltage vorher gab es ja aber auch schon einen Sieg gegen Inter Türkspor Kiel. Von daher war das schon ein bisschen mit einer gewissen Grundeuphorie verbunden und man muss auch mal ehrlicherweise betrachten, dass die ersten vier, fünf Spiele gegen Mannschaften waren wie gegen Eichede, gegen Heide, Todesfelde. Dann war da auch Phoenix Lübeck II dabei. Also es waren alles Mannschaften aus dem absoluten oberen Bereich der Oberliga und dann ist es auch, glaube ich, nicht verwunderlich, dass man als Aufsteiger solche Spiele auch mal verliert oder verlieren kann. Also aus dem Gesichtspunkt heraus war das keine ganz große Überraschung, dass man zu Beginn weiter unten steht in der Tabelle, aber die Mannschaft hat sich dann selbst auch da rausgeholt mit viel Einsatz, Leidenschaft. Was ich schon sagte. Und ja, sind ja allgemein eine Truppe, die immer ans Limit gehen muss. Das haben wir in vielen Momenten geschafft und auch dann Spiele mal mit ein bisschen Spielglück gewonnen. Zwei, drei Spiele: so wie gegen Rotenhof in der 91. Minute gewonnen, gegen Preußen Reinfeld in der 89. Minute gewonnen, wo auch dann einfach das Matchglück ein bisschen auf unserer Seite war. Und ja, das hat natürlich dann insgesamt beflügelt. Und ansonsten haben wir, glaube ich, schon eine recht klare Spielphilosophie und eine gewisse Grundstruktur, die wir auf dem Platz haben und sehen wollen. Das setzen die Jungs einfach gut um und, ich denke, dass so was auch Sicherheiten gibt.“

In Hohenwestedt wusste dein Team durch Spielwitz und schöne Kombinationen zu überzeugen, aber richtig gute Torchancen gab es kaum. Woran hat das aus deiner Sicht gelegen?

„Ja, wir sind allgemein ja eine Mannschaft, die sich momentan ein bisschen schwertut gegen Mannschaften, die defensiv sehr kompakt stehen und auch mal mit Fünferketten agieren. Da haben wir jetzt aber auch in der Woche noch mal drüber gesprochen. Wird uns jetzt am Sonntag nicht widerfahren, dass der VfR dort in einer Fünferkette agiert. Aber grundsätzlich ist es so: Gegen tief stehende Mannschaften fehlt uns so ein bisschen manchmal die zündende Idee oder das Spiel im letzten Drittel. Aber auch da haben wir jetzt drüber gesprochen, dass wir da noch mal ein, zwei Lösungswege mit angegeben haben. Bin da also auch optimistisch, dass das eine Entwicklung geben wird in Zukunft. Man muss halt aber auch sagen, dass sich die Mannschaften deutlich mehr auf uns vorbereiten als vielleicht noch in der Hinserie. Also die wissen auch jetzt um die Stärken der einzelnen Spieler und stellen sich da natürlich auch in einer gewissen Form drauf ein.“