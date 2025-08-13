Martin Fraund: "Vorreiter für Weiterentwicklung des Jugendfußballs"

Wiesbaden. Am Rande der Kreispokalauslosung im Wiesbadener Rathaus wurden auch einige Vereinsvertreter für ihr Engagement im Jugendbereich geehrt. Sie stehen beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die Jugendfußball in Wiesbaden nicht möglich wäre. Einer von ihnen ist Martin Fraund. Die Laudatio zu Martin Fraund hat uns der Kreisfußballausschuss zukommen lassen, ihr könnt sie hier nachlesen:

Und von anstoßen kann hier im wahrsten Sinne des Wortes gesprochen werden. Als Martin Fraund 2016 zur SG Germania Wiesbaden stieß, war die Aufgabenstellung ziemlich eindeutig. Es galt eine neue Jugendabteilung aufzubauen. Verlassen konnte sich der 45-jährige verheiratete Vater von drei Kindern auf seine Mitstreiter Michael Wagner (aktuell stellvertretender Jugendleiter) und Marko Schneider (weiterhin als Jugendtrainer tätig). Mit Beginn der Tätigkeit wurde auch gleich eine eindeutige Maxime ausgegeben: „Wir haben von Beginn an gesagt, dass wir ein gerngesehener Gast auf allen Sportplätzen sein möchten, bei denen allerdings die Gegner denken: „Heute müssen wir uns anstrengen“.

"Es gibt Menschen, die nicht nur mitwirken, sondern Dinge gestalten. Menschen, die nicht darauf warten, dass sich etwas bewegt, sondern die Bewegung selbst anstoßen. Einer von ihnen ist Martin Fraund.

Die vorausschauende Planung war hier ein großes Plus von Martin Fraund. Von Anfang an war ihm bewusst, das es alleine schwierig werden würde, neue Strukturen zu etablieren, Abläufe zu verbessern und neue Perspektiven zu schaffen. So zeigt er sich mehr als glücklich neben den bereits oben genannten Personen mit Marcus Eymer, Julian Dinges, Nenad Begic sowie alle anderen Jugendtrainer über Mitstreiter zu verfügen, welche sich auch immer wieder über das normale Maß hinaus einbringen. Doch Martin Fraund beschränkte sich nicht nur auf das, was den eigenen Verein betrifft. So kann man ihn durchaus als Vorreiter bezeichnen, wenn es um die Weiterentwicklung des Jugendfußballs geht. So war er von Anfang an ein überzeugter Unterstützer der neuen kindgerechten Spielform FUNiño. Während sich andere noch in der Diskussion befanden, half er bereits an der Umsetzung.

Futsal-Erfolg der B-Junioren

Das hier etwas langfristiges geplant ist sieht man auch daran, das der Vereinsvorsitzende Vassily Ansgnostakis und der Trainer der ersten Mannschaft, Stefan Kühne auf die Jugend bauen und sich auf die kommenden Talente freuen. Profitierte der Verein zunächst von der Vielfalt rund um die Waldstraße, so hat sich der gute Ruf der Jugendabteilung nun auch über die Stadtgrenzen hinaus verteilt. Hierzu beigetragen hat sicherlich auch der FUTSAL-Erfolg der B-Junioren, welche bis in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft eingezogen sind.

Der Geehrte vergisst auch nicht denen Dank zu sagen, die Abseits des Platzes zum Gelingen beitragen. Stellvertretend genannt wird hier „Grillmeister“ Peter Scharmann.

Und noch ein ganz persönliches Dankeschön hat Martin Fraund parat: „Ohne den Rückhalt meiner Frau würde es nicht gehen. Deshalb an dieser Stelle ein „bedingungsloses“ DANKE!“

Auch in Richtung Ehrenamt hat Martin Fraund klare Vorstellungen:

„Ehrenamt muss vorgelebt werden. Für mich ist es jetzt schon schön zu sehen, dass bereits Jugendspieler (B-Jugend) als Co-Trainer im E-Jugendbereich helfen und so eine Verbindung durch den Verein hindurch entsteht“.

So lässt sich auch einer seiner Wünsche nachvollziehen: „Mein großer Wunsch ist noch immer in wenigen Jahren bei den Heimspielen der Aktiven die Jungs zu sehen, die in unserem Verein groß geworden sind. Ich weiß, dass diesen Wunsch bereits mehrere hatten, aber ich glaube wirklich fest daran. Aus diesem Grund investiere ich zusammen mit all meinen Jugendtrainern so viel Zeit für die Kinder“.

Mit der Verleihung der DFB-Uhr wurde hier ein Ehrenamtlicher geehrt, welcher in den vergangenen Jahren nicht nur maßgebliche Impulse für den Jugendfußball in Wiesbaden gesetzt hat, sondern der Kinder entwickeln, bewegen, begeistern und weiterbringen möchte anstatt sie nur zu beschäftigen.

Der Kreisfußballausschuss Wiesbaden bedankt sich daher bei Martin Fraund nicht nur für seine Arbeit zugunsten der SG Germania Wiesbaden, sondern für den gesamten Jugendfußball im Kreis Wiesbaden. Dieses Engagement, das Einbringen von Ideen und persönlicher Energie stellt ein Gewinn für alle dar."