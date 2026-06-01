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Vereinsnachrichten
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Martin Forkel wird neuer Trainer in Mondorf
Nachfolger von Deichelbohrer vorgestellt
von Paul Krier · Heute, 15:44 Uhr · 0 Leser
Martin Forkel (r.) wird neuer Coach in Mondorf – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)
Wie die US Mondorf am Sonntag in den sozialen Netzwerken bekanntgab (s.u.), hat der Verein einen Nachfolger für den nach Strassen gewechselten Trainer Jérémy Deichelbohrer gefunden.
Niemand Geringeres als Martin Forkel, am Freitag noch mit Rosport im Pokalfinale an der Seitenlinie, wird künftig bei den Badestädtern das Sagen haben und bei den ersten Europapokalspielen in der Geschichte der USM in der Verantwortung stehen.