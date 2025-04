Martin Braun: "Uns hat etwas die Fokussierung gefehlt"

Der FV Ravensburg musste sich am Samstag dem souveränen Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste aus dem Rems-Murr-Kreis präsentierten sich von Beginn an zielstrebig und kombinationssicher, während die Ravensburger in der Anfangsphase kaum Zugriff auf das Spiel erhielten. Bereits nach zwölf Minuten erzielte Michael Kleinschrodt die Führung für den Favoriten, Elias Rahn (37.) und Antonis Aidonis (55.) erhöhten auf 3:0, ehe Daniele Gabriele in der 82. Minute für den FV Ravensburg verkürzen konnte.

Trotz der spielerischen Überlegenheit der Gäste verzeichnete der FV Ravensburg auch eigene Chancen. In der 45. Minute hatte Felix Schäch mit einem Pfostenschuss die große Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. „Dabei war der Anschlusstreffer gut möglich“, so Braun.

Ravensburg steigert sich in Halbzeit zwei

Trotz des Rückstands zeigte der FVR in der zweiten Halbzeit eine verbesserte Leistung. „Das Spiel in der zweiten Halbzeit war erheblich ausgeglichener, da wir selber viel öfter Bälle im Mittelfeld gewonnen haben und in Ballbesitz gekommen sind“, erklärte Braun. Die Konsequenz: Nach einer Flanke von Simon Schwarz traf Daniele Gabriele per Kopf zum 1:3. Der Treffer war letztlich nur Ergebniskosmetik, doch zeigte er, dass die Ravensburger sich auch gegen einen überlegenen Gegner nicht aufgaben.

Braun erkannte die Leistung des Spitzenreiters uneingeschränkt an: „Wir haben gewusst, dass Großaspach die Qualität hat, freie Räume zu bespielen und dynamisch zum Abschluss zu ziehen. Das haben sie heute auch wieder unter Beweis gestellt.“ Zugleich machte er auf Defizite in der Defensivarbeit aufmerksam: „Uns hat etwas die Fokussierung gefehlt, um strukturierter und kompakter zu verteidigen.“

Bilanz der englischen Woche

Mit Blick auf die zurückliegende Woche zog Braun folgendes Fazit: „Wenn man beim Tabellenzweiten und -vierten und zu Hause gegen den souveränen Tabellenführer spielt, geht es um Zusatzpunkte. Wir haben zwei geholt, das ist in Ordnung.“ Besonders ärgerlich sei der späte Punktverlust in Pforzheim gewesen: „Schade, dass wir in Pforzheim noch zwei in der letzten Sekunde abgeben mussten.“

In der Tabelle bleibt der FV Ravensburg mit 28 Punkten auf dem 13. Rang – punktgleich mit dem FSV Hollenbach. Mit Blick auf die anstehende Partie beim FC Zuzenhausen begrüßt Braun die bevorstehende Regenerationszeit: „Es tut uns jetzt gut, eine normale Trainingswoche vor uns zu haben, um dann mit guter Vorbereitung nach Zuzenhausen zu fahren.“ Dort sollen im direkten Duell gegen einen abstiegsbedrohten Konkurrenten wieder dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren werden.