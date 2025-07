Martin Bleile kehrt als Co-Trainer zum SV Weingarten zurück

Noch vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison in der Bezirksliga Bodensee hat es beim SV Weingarten einen erneuten personellen Wechsel im Trainerteam gegeben. Dieter „DJ“ Koch, der erst zu Beginn der Spielzeit 2025/26 gemeinsam mit Dominik Pabst das neue Trainerduo bilden sollte, hat den Verein aus persönlichen Gründen bereits während der laufenden Vorbereitung verlassen. In einer kurzen Mitteilung verabschiedete sich der SVW von Koch mit den Worten: „Wir danken DJ für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, sowohl sportlich als auch privat!“

Koch hatte in der Vorsaison die zweite Mannschaft der TSG Ailingen betreut und sollte beim SV Weingarten neue Impulse von außen einbringen. Die Entscheidung für den gemeinsamen Weg mit dem vereinsintern bestens vernetzten Pabst, der zuvor als U17-Trainer beim SVW tätig war, wurde von der sportlichen Leitung mit dem Ziel getroffen, Erfahrung und Vereinsnähe in einem gleichberechtigten Duo zu verbinden.

Mit Martin Bleile konnte der SV Weingarten nun eine Lösung präsentieren, die nicht nur sportlich, sondern auch emotional nahtlos an das bestehende Konzept anschließt. Der 35-Jährige, der erst im Sommer offiziell als Spieler verabschiedet wurde, übernimmt ab sofort die Rolle des Co-Trainers an der Seite von Dominik Pabst. „Wir freuen uns riesig, unseren neuen Co-Trainer vorstellen zu dürfen: Martin Bleile kehrt zum SV Weingarten zurück – diesmal an die Seitenlinie!“, hieß es in der Vereinsmitteilung.