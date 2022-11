Martin Bauer stabilisiert Abwehr des SV Planegg-Krailling – in zwei Spielen nur ein Tor kassiert Nur ein Gegentor in zwei Spielen

Doch in jedem Witz steckt ein Fünkchen Wahrheit. So auch diesmal. Denn natürlich spielte Bauer kein im Fußball fast unmögliches 100-prozentig perfektes Spiel. Der phasenweise in dieser Saison sehr wackligen Planegger Abwehr verlieh der 33-Jährige beim 0:0 gegen Pasing aber ebenso wie beim 1:1 in der Vorwoche in Oberföhring Stabilität. Der Ex-Bayernligaspieler stopfte die Löcher hinten. Das Problem: Seit seinem Wechsel in die Abwehr kriselt der Angriff der Schwarz-Blauen mit nur einem Tor in zwei Spielen. Gäbe es nur einen zweiten Martin Bauer für die Offensive, dieser täte dem SV Planegg-Krailling im Abstiegskampf im kommenden Frühjahr äußerst gut. (mg)