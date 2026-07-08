Martin Bauer beendet Karriere nach viertem Aufstieg mit dem SV Planegg-Krailling Karriereende in Planegg von Kilian Drexl · Heute, 08:46 Uhr · 0 Leser

Der finale Jubel: Martin Bauer nach dem entscheidenden Tor des SV Planegg-Krailling durch Mirza Zahirovic in der Relegation gegen Aschheim, das den Landesliga-Aufstieg bedeutete. Für Bauer war es sein letztes Spiel, und sein vierter Aufstieg mit dem SVP. – Foto: Dagmar Rutt

Der 36-Jährige hat seine aktive Laufbahn nach 18 Jahren im Herrenbereich beendet. Hartnäckige Knieprobleme zwangen ihn zum Abschied.

Schöner hätte sich Martin Bauer sein Karriereende wohl kaum ausmalen können: Als letzte Amtshandlung im Trikot des SV Planegg-Krailling feierte der spielende Co-Trainer heuer mit seinem Jugendklub den Aufstieg in die Landesliga. „Es war das perfekte Ende. Besser geht es nicht“, sagt der 36-Jährige mit einigen Wochen Abstand im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Hätten sich die Schwarz-Blauen im letzten Akt der vierteiligen Aufstiegsrelegation nicht unter großem Kampf mit 2:1 in der Verlängerung gegen den FC Aschheim durchgesetzt, wäre die fast schon märchenhafte Geschichte unter Umständen anders geendet. In den finalen Zügen seiner Karriere hatte Bauer nämlich zunehmend mit hartnäckigen Knieproblemen zu kämpfen. „Was den Zustand meines Knies angeht, war klar, dass es in absehbarer Zeit passieren muss, um mich nicht weiter selbst zu gefährden“, sagt das SVP-Urgestein über seinen Abschied aus dem aktiven Fußball. Letztlich wurden alle Bemühungen belohnt, und Bauer durfte seinen insgesamt vierten Aufstieg mit dem SV Planegg-Krailling im Herrenbereich bejubeln.

Bauer schoss den SV Planegg zum ersten Landesliga-Sieg Schon in der C-Jugend war Bauer aus Gilching an die Würm gewechselt und hielt dem Verein anschließend lange die Treue. An der Hofmarkstraße sammelte er einst auch seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich. Das erste große Erfolgserlebnis ließ damals nicht lange auf sich warten: Noch als nomineller A-Jugendspieler stieg Bauer im Jahr 2008 mit den Würmtalern in die Bezirksliga auf. „Ich habe damals im halben Jahr nach der Winterpause schon mitgewirkt“, erzählt er. Inzwischen als absoluter Leistungsträger etabliert, folgte 2014 der erste Landesliga-Aufstieg für den schnellen Flügelspieler, der auch Tore schießen konnte. Zwei Treffer von Bauer bescherten dem SVP seinen ersten Landesliga-Sieg, ein 2:0 gegen den SV Mering am dritten Spieltag. Schon zu diesem Zeitpunkt hatte sein späterer Verein SV Pullach wegen Bauers Diensten angeklopft, berichtet er: „Ich habe damals aber noch keinen Grund gesehen zu wechseln.“ Erst mit 26 Jahren wagte er zur Saison 2016/17 dann aber doch den Schritt zum ambitionierten Bayernligisten.