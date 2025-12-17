Martial Ekui: Die Regionalliga Nordost-Entdeckung aus Passau

Dynamisch: Martial Ekui überzeugt bislang beim Chemnitzer FC. – Foto: Imago Images

Nur wenigen Fußballfreunden in Niederbayern dürfte er ein Begriff sein, dabei macht er gerade in der Regionalliga Nordost von sich reden: Martial Ekui, gebürtiger Passauer mit französischen Wurzeln. Der 22-Jährige überzeugt auf Anhieb beim Chemnitzer FC. Zur Belohnung gab`s bereits eine langfristige Vertragsverlängerung.

Unverhofft kommt oft - so oder so ähnlich lautete auch das Motto in diesem Sommer beim Linksverteidiger. "Eigentlich hatte ich geplant, ein Studium in Angriff zu nehmen. Dann kann plötzlich Chemnitz ins Gespräch", erinnert er sich lachend. Das Interesse des CFC reizte ihn sofort. "Das hörte sich von Anfang an attraktiv für mich an. Ich war dann zum Probetraining dort und habe direkt das Vertrauen von Trainer und Verantwortlichen gespürt. Es hat einfach alles gepasst."



Martial Ekui wurde am 5. September 2003 in Passau geboren. Seine ersten fußballerischen Erfahrungen machte er beim 1. FC Passau. "Nach zehn Jahren beim FC bin ich mit 14 zum SSV Jahn Regensburg, wo ich die restliche Jugendzeit verbracht habe", erzählt er. Den Sprung in den Herrenbereich vollzog er dann aber beim 1. FC Magdeburg, wo er eineinhalb Jahre verbrachte und in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Anfang des Jahres 2024 ging`s wieder ein Stück näher Richtung Heimat. Martial Ekui heuerte bei der SpVgg Bayern Hof an. In der vergangenen Spielzeit 2024/25 mauserte er sich zum Stammspieler in der Bayernliga Nord. Das weckte offenbar das Interesse der Chemnitzer.

Im Trikot der SpVgg Bayern Hof zeigte Martial Ekui (re.) in der vergangenen Spielzeit starke Leistungen in der Bayernliga Nord. – Foto: Mario Wiedel





Beim CFC gehört er zu den Gewinnern in einer für die Sachsen bisher durchwachsenen Saison. "Für uns als Mannschaft war es bisher ein Auf und Ab. Ziel ist es, nach der Winterpause mehr Konstanz reinzubringen und und uns weiterzuentwickeln. Persönlich bin ich einfach nur sehr dankbar, dass ich so viel Spielzeit erhalte. Mit wurde es hier sehr leicht gemacht, mich einzuleben." Mit einem Lachen fügt er noch an: "Dass mit Stocki (Tobias Stockinger, Anm.d.Red.) ein zweiten Passauer im Kader steht, hat es mir natürlich noch einfacher gemacht. Wobei ich auch zugeben muss, dass wir uns zuvor nicht gekannt haben und in Passau auch noch nie über den Weg gelaufen sind."



Vertragsverlängerung bis 2028: CFC honoriert starke Leistungen. Mit seinen Leistungen hat Martial Ekui die Verantwortlichen des CFC vollauf überzeugt. Im Oktober konnte der Verein verkünden: "Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Linksverteidiger Martial Ekui vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Der 22-Jährige, der im Sommer von Bayern Hof an die Gellertstraße wechselte, hat sich in seiner ersten Regionalliga-Saison sofort als Stammspieler etabliert – mit Dynamik, Einsatz und beeindruckender Entwicklung." Anlässlich der Vertragsverlängerung sparte CFC-Sportdirektor Chris Löwe nicht mit Lob: "Martial hat den Sprung aus der Oberliga stark gemeistert und zeigt Woche für Woche, welches Potenzial in ihm steckt. Er hat einen Topcharakter und eine professionelle Einstellung – das Gesamtpaket stimmt einfach."