Martial Ekui: Die Regionalliga Nordost-Entdeckung aus Passau

Nur wenigen Fußballfreunden in Niederbayern dürfte er ein Begriff sein, dabei macht er gerade in der Regionalliga Nordost von sich reden: Martial Ekui, gebürtiger Passauer mit französischen Wurzeln. Der 22-Jährige überzeugt auf Anhieb beim Chemnitzer FC. Zur Belohnung gab`s bereits eine langfristige Vertragsverlängerung.
Unverhofft kommt oft - so oder so ähnlich lautete auch das Motto in diesem Sommer beim Linksverteidiger. "Eigentlich hatte ich geplant, ein Studium in Angriff zu nehmen. Dann kann plötzlich Chemnitz ins Gespräch", erinnert er sich lachend. Das Interesse des CFC reizte ihn sofort. "Das hörte sich von Anfang an attraktiv für mich an. Ich war dann zum Probetraining dort und habe direkt das Vertrauen von Trainer und Verantwortlichen gespürt. Es hat einfach alles gepasst."
Martial Ekui wurde am 5. September 2003 in Passau geboren. Seine ersten fußballerischen Erfahrungen machte er beim 1. FC Passau. "Nach zehn Jahren beim FC bin ich mit 14 zum SSV Jahn Regensburg, wo ich die restliche Jugendzeit verbracht habe", erzählt er. Den Sprung in den Herrenbereich vollzog er dann aber beim 1. FC Magdeburg, wo er eineinhalb Jahre verbrachte und in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Anfang des Jahres 2024 ging`s wieder ein Stück näher Richtung Heimat. Martial Ekui heuerte bei der SpVgg Bayern Hof an. In der vergangenen Spielzeit 2024/25 mauserte er sich zum Stammspieler in der Bayernliga Nord. Das weckte offenbar das Interesse der Chemnitzer.
Nach einem aufregenden Jahr ist nun auch für Martial Ekui erst einmal ausspannen angesagt. Auch die Regionalliga Nordost hat sich mittlerweile in die Winterpause verabschiedet. "Ich bin derzeit zu Besuch bei meiner Mama in Passau. Rund um die Feiertage werde ich vielleicht meine Verwandten in Frankreich besuchen", skizziert er kurz seine Pläne für die Tage zwischen den Jahren. Anfang Januar startet dann in Chemnitz wieder die Vorbereitung, schließlich staren Ekui und Co. schon am 1. Februar mit dem Auswärtsspiel bei Chemie Leipzig in die Frühjahrsrunde.