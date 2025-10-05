Marten Soder besiegelt spät 1:2-Niederlage von Rotenhof bei der KTS

Eine frühe Führung per Elfmeter von Florian Kuklinski (am Ball) reichte dem TuS Rotenhof nicht zum Punktgewinn aus. – Foto: Olaf Wegerich

Der Aufsteiger Kaltenkirchener TS findet sich in der Flens-Oberliga immer besser zurecht. Auch am 11. Spieltag bestätigt die Mannschaft von Trainer Martin Genz ihre derzeit sehr gute Verfassung und kann durch den späten Treffer von Marten Soder (89.) einen wichtigen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den TuS Rotenhof feiern. Der Aufsteiger kann sich nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen auf den 9. Platz verbessern, während der TuS Rotenhof auch das vierte Punktspiel in Folge verliert und auf den 13. Platz rutscht.

Die Partie begann für die Gäste unter denkbar ungünstigen Vorzeichen. Neben dem wegen einer Ampelkarte gesperrten Leon Rathmann mussten auch Justin Braun und Jannik Sierks wegen Leistenproblemen kurzfristig passen. Johannes Kaak war privat verhindert, und Torhüter Justin Sörensen hatte Probleme mit dem Handgelenk und konnte daher nicht spielen. Dazu gesellt sich mit dem Langzeitverletzten Cedric Nielsen ein wichtiger Unterschiedsspieler, der noch einige Monate fehlen wird. Tor nach Foulspiel nicht gegeben

Die Gastgeber begannen auf ihrem Kunstrasenplatz zunächst sehr schwungvoll und hatten bereits frühzeitig den Torjubel auf den Lippen. Doch Schiedsrichter Moritz Bern entschied, nachdem Torhüter Tobias Quincke (9.) zuvor auf die Hand getreten worden war, auf Foulspiel.

Torwart Tobias Quincke (TuS Rotenhof). – Foto: Ismail Yesilyurt

Florian Kuklinski verwandelt Foulelfmeter Nur 120 Sekunden später konnten die Gäste nach einem Einwurf und einem anschließenden Foulspiel an Christian Schrum durch einen verwandelten Foulelfmeter von Florian Kuklinski (11.) in Führung gehen. Bis auf zwei Abschlüsse von Rerop und Soder, die Gästetorhüter Tobias Quincke vor keine großen Probleme stellten, kam von den Gastgebern in dieser Phase wenig. Rote Karte für Lennart Pietsch nach Schubser an Knuth Dann wurde es für einige Minuten sehr unschön, und die Gemüter erhitzten sich. Zunächst sah Gästespieler Dennis Bienwald (39.) nach einem Schuss aus Nahdistanz an den Solarplexus von Marten Soder die gelbe Karte. Doch dann ließ sich Lennart Pietsch (39.) zu einem leichten Schubser gegen Felix Knuth hinreißen und bekam von Schiedsrichter Moritz Bern dafür sofort die rote Karte gezeigt. „Das war natürlich nicht clever von ihm und für uns danach sehr kräftezehrend“, sagte KTS-Trainer Martin Genz, der danach vor allem die große Gefahr fürchtete, die durch die „überragenden Standards“ von Mats Henke ausging. Rotenhof im Vorteil In Überzahl und mit der Führung im Rücken spielten die gut gestaffelten Gäste zunächst sehr konzentriert weiter. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass etwas anbrennen konnte“, erkannte Gästecoach Henning Knuth, der dann auch nach dem Seitenwechsel seine Mannschaft im Vorteil sah. „Wir sind gut in die zweite Halbzeit gekommen, drücken weiter und spielen ein gutes Pressing, haben dann durch einen Kopfball von Kuklinski sogar noch eine gute Chance auf den zweiten Treffer.“

Eine frühe Führung per Elfmeter von Florian Kuklinski (am Ball) reichte dem TuS Rotenhof nicht zum Punktgewinn aus. – Foto: Olaf Wegerich