Marshall Faleu verlässt Weiche

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Dominique Natusch, Geschäftsführer Sport beim SC Weiche, sagt zum Abgang des Innenverteidigers: „Marshall hat sich in den beiden Jahren bei uns enorm entwickelt. Nun arbeitet er weiter an seinem Traum, Profi zu werden. Wir alle beim SC Weiche wünschen ihm alles Gute bei seinem nächsten Schritt. Seinen weiteren Werdegang werden wir mit großem Stolz verfolgen.“ Und der künftige Sportliche Leiter, Dominic Hartmann, bislang sein Mitspieler, ergänzt: „Marshall kann als riesiges Vorbild für alle dienen, die bei uns als junge hungrige Spieler schon sind oder noch zu uns kommen werden und den Ehrgeiz haben, sich für die oberen Ligen empfehlen zu wollen.“

Marshall Murray Ngassa Faleu kam vor zwei Jahren vom Hamburger Sechstligisten SC Vorwärts-Wacker Billstedt 04 nach Flensburg, nachdem er erfolgreich ein Probetraining absolviert hatte. In seiner Vita stand einzig die Empfehlung von 74 Spielen in der Hamburger Landesliga, doch er schlug in der vierten Liga sofort ein. So avancierte er gleich zum Saisonauftakt in der Meppener Hänsch-Arena vor fast 6.000 Zuschauern beim 1:1-Remis zu einem wichtigen Eckpfeiler der Flensburger Defensive. Den Stammplatz gab er in der Folge nicht mehr her. Sofern unser Spieler mit der Trikotnummer 4 nicht verletzt war, hatte der fast zwei Meter große Abwehrturm seinen Platz in der Innenverteidigung sicher. In den beiden Jahren bestritt er 64 der 68 Regionalliga-Spiele, in denen ihm zehn Treffer, davon acht in der aktuellen Saison gelangen. Außerdem absolvierte er drei Landespokalspiele. Schnell wurden höherklassige Vereine auf den zweikampf- und kopfballstarken Abwehrspieler aufmerksam. So waren – dann ablösefällige – Wechsel schon in den vergangenen beiden Transferperioden nicht auszuschließen.