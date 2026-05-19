Marshall Faleu verlässt Weiche

Der SC Weiche Flensburg 08 muss den Abgang von Marshall Faleu hinnehmen. Den zum Saisonende am 30. Juni 2026 auslaufenden Vertrag wird der 23-jährige Abwehrspieler nicht verlängern. Stattdessen sucht er nach einer neuen sportlichen Herausforderung.
Dominique Natusch, Geschäftsführer Sport beim SC Weiche, sagt zum Abgang des Innenverteidigers: „Marshall hat sich in den beiden Jahren bei uns enorm entwickelt. Nun arbeitet er weiter an seinem Traum, Profi zu werden. Wir alle beim SC Weiche wünschen ihm alles Gute bei seinem nächsten Schritt. Seinen weiteren Werdegang werden wir mit großem Stolz verfolgen.“ Und der künftige Sportliche Leiter, Dominic Hartmann, bislang sein Mitspieler, ergänzt: „Marshall kann als riesiges Vorbild für alle dienen, die bei uns als junge hungrige Spieler schon sind oder noch zu uns kommen werden und den Ehrgeiz haben, sich für die oberen Ligen empfehlen zu wollen.“
Marshall Murray Ngassa Faleu kam vor zwei Jahren vom Hamburger Sechstligisten SC Vorwärts-Wacker Billstedt 04 nach Flensburg, nachdem er erfolgreich ein Probetraining absolviert hatte. In seiner Vita stand einzig die Empfehlung von 74 Spielen in der Hamburger Landesliga, doch er schlug in der vierten Liga sofort ein. So avancierte er gleich zum Saisonauftakt in der Meppener Hänsch-Arena vor fast 6.000 Zuschauern beim 1:1-Remis zu einem wichtigen Eckpfeiler der Flensburger Defensive. Den Stammplatz gab er in der Folge nicht mehr her. Sofern unser Spieler mit der Trikotnummer 4 nicht verletzt war, hatte der fast zwei Meter große Abwehrturm seinen Platz in der Innenverteidigung sicher. In den beiden Jahren bestritt er 64 der 68 Regionalliga-Spiele, in denen ihm zehn Treffer, davon acht in der aktuellen Saison gelangen. Außerdem absolvierte er drei Landespokalspiele. Schnell wurden höherklassige Vereine auf den zweikampf- und kopfballstarken Abwehrspieler aufmerksam. So waren – dann ablösefällige – Wechsel schon in den vergangenen beiden Transferperioden nicht auszuschließen.
Der Spieler selbst zieht ein positives Fazit einer Flensburger Zeit. Marshall Faleu: „Die letzten zwei Jahre beim SC Weiche Flensburg 08 haben mir unglaublich viel bedeutet. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir vom ersten Tag an entgegengebracht wurde – von den Trainern, Mitspielern, Verantwortlichen und Fans. Gemeinsam haben wir viele besondere Momente erlebt, auf die ich mit Stolz zurückblicke. Ich kann mich bei jedem Einzelnen nur bedanken.“ Der 23-Jährige blickt zudem voraus: „Jetzt freue ich mich auf die nächste Herausforderung und darauf, meinen Weg weiterzugehen und weiterhin ein Vorbild zu sein und zu zeigen, was mit harter Arbeit und Glaube alles möglich ist.“