Marschroute für das Double beim Zähringen: Druck raus, Kopf frei

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger und Meister im Amateursport. Heute: der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen − Meister der Fußball-Verbandsliga und südbadischer Pokalsieger der Frauen. Nach einer Hinserie mit zehn Siegen aus zehn Partien behaupteten die Freiburgerinnen ihren Vorsprung und sicherten sich souverän die Meisterschaft. Im südbadischen Pokalfinale setzten sie sich mit 3:1 gegen den Oberligisten SV Gottenheim durch.
Auf den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg verzichtet der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen allerdings, da der Kader für die kommende Saison nach eigenem Ermessen für die höhere Spielklasse nicht breit genug besetzt ist. Kapitänin Nina Herrmann verbindet mit einer großartigen Saison 2025/26 viele Erinnerungen an eine außergewöhnliche Spielzeit, die sie im Interview mitteilt.