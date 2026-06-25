Marschroute für das Double beim Zähringen: Druck raus, Kopf frei Marschroute für das Double beim TSV Alemannia Freiburg-Zähringen: Druck raus, Kopf frei von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 13:25 Uhr · 0 Leser

Wenige Tage nach der Meisterschaft bejubeln die Spielerinnen des TSV Alemannia Freiburg-Zähringen auch den Pokalsieg – Foto: Daniel Thoma

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger und Meister im Amateursport. Heute: der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen − Meister der Fußball-Verbandsliga und südbadischer Pokalsieger der Frauen. Nach einer Hinserie mit zehn Siegen aus zehn Partien behaupteten die Freiburgerinnen ihren Vorsprung und sicherten sich souverän die Meisterschaft. Im südbadischen Pokalfinale setzten sie sich mit 3:1 gegen den Oberligisten SV Gottenheim durch.