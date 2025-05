Marschiert SV Neresheim weiter und wie reagiert Lorch auf 0:6-Debakel?

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr TSG Nattheim Nattheim FC Durlangen Durlangen 15:00 PUSH

Die TSG Nattheim steht mit dem Rücken zur Wand. Die bittere 1:2-Heimniederlage gegen den SV Neresheim am vergangenen Wochenende schmerzt. Der FC Durlangen dagegen schöpft nach dem 4:2 gegen Fleinheim neue Hoffnung im gesicherten Mittelfeld. Besonders die Offensive zeigte sich verbessert. Doch auswärts tat sich Durlangen bislang schwer. Für Nattheim zählt nur ein Sieg, um dem direkten Abstiegsplatz zu entkommen.

Ein Pflichtsieg für die TSG-Reserve, die zuletzt beim 1:1 in Schwabsberg immerhin einen Punkt rettete. Gegen Fleinheim, das mit nur sechs Punkten bereits als Absteiger feststeht, kann Hofherrnweiler nicht nur die Abstiegsränge auf Distanz halten, sondern sich sogar ins gesicherte Mittelfeld schieben. Die Gäste aus Fleinheim kassierten in Durlangen bereits die 23. Saisonniederlage – bei einem Torverhältnis von 26:106. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Enttäuschung.

Die Gastgeber sind nach dem 3:2-Auswärtssieg bei der SG Heldenfingen/Heuchlingen mittendrin im Titelrennen. Ein Punkt trennt Sontheim vom Tabellenführer aus Neresheim. Um die Aufstiegschance zu wahren, darf sich der FV keine Ausrutscher mehr erlauben. Schwabsberg zeigte zuletzt beim 1:1 gegen Hofherrnweiler erneut seine Stärke. Im Hinspiel siegten die Gäste, diesmal ist Sontheim klarer Favorit.

Beide Mannschaften kassierten am letzten Spieltag bittere Niederlagen. Während der TV Neuler beim 1:0 in Bargau defensiv überzeugte, aber offensiv kaum Akzente setzte, unterlag die SG dem direkten Aufstiegskonkurrenten Sontheim in einem offenen Schlagabtausch mit 2:3. In der Tabelle sind es nur zwei Punkte Unterschied. Das Duell ist vor allem für Heldenfingen/Heuchlingen entscheidend – mit einem Auswärtssieg kann der dritte Platz gefestigt werden.

Der FC Spraitbach zeigte am vergangenen Donnerstag mit dem 3:0-Sieg in Hüttlingen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Doch der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin zwölf Punkte. Germania Bargau hingegen enttäuschte zuletzt beim 0:1 gegen Neuler und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Im Hinspiel war Bargau deutlich überlegen. Für Spraitbach zählt nur ein erneuter Sieg.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen Unterkochen TSV Hüttlingen Hüttlingen 15:00

Beide Teams stehen im Tabellenmittelfeld und können befreit aufspielen. Unterkochen verpasste beim 1:3 in Tannhausen wichtige Punkte im Aufstiegsrennen, Hüttlingen ist nach der Heimniederlage gegen Spraitbach wieder näher an die gefährliche Zone gerutscht. Der Aufsteiger muss sich steigern, will er nicht erneut in Bedrängnis geraten. Unterkochen ist zuhause meist stabil – ein Dreier ist Pflicht, will man Rang vier behaupten.

Die Sportfreunde Lorch erlebten mit dem 0:6 in Dorfmerkingen ein Debakel – ein Rückschlag zur Unzeit. Auch die SGM gewann zwar ihr Heimspiel gegen Unterkochen mit 3:1, doch steht mit Lorch und Schwabsberg punktgleich im Abstiegskampf. Das direkte Duell ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger verschafft sich Luft, der Verlierer droht in die Relegation oder gar den direkten Abstieg zu rutschen. Emotionen und Härte dürften in diesem Kellerduell garantiert sein.