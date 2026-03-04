Marschiert der SGV Freiberg weiter vorne weg?

Der SGV Freiberg geht als Tabellenführer in den 23. Spieltag der Regionalliga Südwest. Am Samstag, 7. März (14 Uhr), kommt mit dem FC-Astoria Walldorf der Tabellenfünfte ins Stadion. Freiberg hat nach dem Winterstart zwei klare Signale gesetzt: ein 6:0 in Balingen und ein 1:0 im Nachholspiel gegen Trier. Gegen Walldorf wird sich zeigen, wie stabil die Führung auch gegen einen direkten Verfolger aus der oberen Gruppe bleibt.
Tabellenlage und Bedeutung
Freiberg führt die Liga nach 22 Spielen mit 47 Punkten und einem Torverhältnis von 50:18 an. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten SG Sonnenhof Großaspach beträgt vier Zähler. Walldorf steht mit 37 Punkten auf Rang fünf und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für den SGV ist das Heimspiel deshalb mehr als eine Pflichtaufgabe: Es geht um das Absichern der Führungsposition gegen einen Gegner, der in dieser Saison regelmäßig punktet.
Formkurve nach der Pause
Der SGV ist mit Nachdruck aus der Winterpause gekommen. Beim 6:0 in Balingen am 28. Februar folgte am 3. März ein 1:0 gegen den SV Eintracht Trier 05 im nachgeholten Spiel unter der Woche. Sechs Punkte ohne Gegentor – das ist eine Bilanz, die Ruhe in die Abläufe bringt. Gleichzeitig erhöht sie die Erwartung, die Serie auch im dritten Spiel fortzusetzen.
Der Gegner: Walldorf bleibt unbequem
Walldorf reist mit einem jüngsten Erfolg an: Am 1. März gewann der FCA zuhause gegen den FC 08 Homburg mit 1:0. Mit 45 erzielten Treffern stellt Walldorf zudem eine der torgefährlicheren Mannschaften der Liga, kassierte allerdings auch 41 Gegentore. Für Freiberg bedeutet das: Das Spiel kann schnell in Umschaltmomente kippen, wenn die Ordnung nicht stimmt – und gerade dann zählt die Balance zwischen Kontrolle und Konsequenz.
Was am Samstag zählt
Für den SGV Freiberg liegt die Aufgabe klar auf dem Platz: die Tabellenführung mit einem Ergebnis untermauern, das den Abstand nach hinten nicht schrumpfen lässt. Walldorf ist als Fünfter ein Gegner mit Ambition, aber auch mit Angriffslust, die Räume eröffnet und Risiken mit sich bringt. Freiberg kann dabei auf die zuletzt gezeigte Defensive bauen, muss aber zugleich den eigenen Anspruch bestätigen, Spiele nicht nur zu dominieren, sondern auch zu entscheiden. Ein Nachbericht mit Spielverlauf ist vor Anpfiff naturgemäß nicht möglich – dieser Text ist der Vorbericht.