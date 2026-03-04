Marschiert der SGV Freiberg weiter vorne weg?

Tabellenlage und Bedeutung Freiberg führt die Liga nach 22 Spielen mit 47 Punkten und einem Torverhältnis von 50:18 an. Der Vorsprung auf den zweitplatzierten SG Sonnenhof Großaspach beträgt vier Zähler. Walldorf steht mit 37 Punkten auf Rang fünf und bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Für den SGV ist das Heimspiel deshalb mehr als eine Pflichtaufgabe: Es geht um das Absichern der Führungsposition gegen einen Gegner, der in dieser Saison regelmäßig punktet.

Formkurve nach der Pause

Der SGV ist mit Nachdruck aus der Winterpause gekommen. Beim 6:0 in Balingen am 28. Februar folgte am 3. März ein 1:0 gegen den SV Eintracht Trier 05 im nachgeholten Spiel unter der Woche. Sechs Punkte ohne Gegentor – das ist eine Bilanz, die Ruhe in die Abläufe bringt. Gleichzeitig erhöht sie die Erwartung, die Serie auch im dritten Spiel fortzusetzen.

Der Gegner: Walldorf bleibt unbequem

Walldorf reist mit einem jüngsten Erfolg an: Am 1. März gewann der FCA zuhause gegen den FC 08 Homburg mit 1:0. Mit 45 erzielten Treffern stellt Walldorf zudem eine der torgefährlicheren Mannschaften der Liga, kassierte allerdings auch 41 Gegentore. Für Freiberg bedeutet das: Das Spiel kann schnell in Umschaltmomente kippen, wenn die Ordnung nicht stimmt – und gerade dann zählt die Balance zwischen Kontrolle und Konsequenz.