Marschiert der SF Lechtingen weiter?

Die No-Name-Truppe aus Lechtingen hat sich nach einen blendenden Saisonauftakt mit 13 Punkten aus vier Spielen in der Spitzengruppe derBezirksliga festgesetzt. Gegen den Tabellenelften ist der Gastgeber alles andere als chancenlos. Bei einen Punktgewinn winkt zumindest die vorübergehende Tabellenführung und damit die Krönung der bisher tollen Saison. Quitt Ankum will natürlich auch punkten, um sich aus der Gefahrenzone des Tabellenkeller zu entfernen.