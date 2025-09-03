 2025-09-02T12:13:53.882Z

Marschiert der SF Lechtingen weiter?

Quitt Ankum zu Gast beim Überraschungsteam

In der Bezirksliga findet heute Abend um 19.30 Uhr das vorgezogene Meisterschaftsspiel zwischen dem SF Lechtingen und dem SV Quitt Ankum statt.

Die No-Name-Truppe aus Lechtingen hat sich nach einen blendenden Saisonauftakt mit 13 Punkten aus vier Spielen in der Spitzengruppe derBezirksliga festgesetzt. Gegen den Tabellenelften ist der Gastgeber alles andere als chancenlos. Bei einen Punktgewinn winkt zumindest die vorübergehende Tabellenführung und damit die Krönung der bisher tollen Saison. Quitt Ankum will natürlich auch punkten, um sich aus der Gefahrenzone des Tabellenkeller zu entfernen.
