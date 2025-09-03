Marschiert der SF Lechtingen weiter?

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
In der Bezirksliga findet heute Abend um 19.30 Uhr das vorgezogene Meisterschaftsspiel zwischen dem SF Lechtingen und dem SV Quitt Ankum statt.
Die No-Name-Truppe aus Lechtingen hat sich nach einen blendenden Saisonauftakt mit 13 Punkten aus vier Spielen in der Spitzengruppe derBezirksliga festgesetzt. Gegen den Tabellenelften ist der Gastgeber alles andere als chancenlos. Bei einen Punktgewinn winkt zumindest die vorübergehende Tabellenführung und damit die Krönung der bisher tollen Saison. Quitt Ankum will natürlich auch punkten, um sich aus der Gefahrenzone des Tabellenkeller zu entfernen.