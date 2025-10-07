Marschiert Alemannia Aachen II durch? – Schäfer: „Wir bauen etwas auf“

Seit der Reaktivierung im Jahr 2022 hat die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen einen bemerkenswerten Weg eingeschlagen. Nach dem Neustart in der Kreisliga D folgten zwei Aufstiege in drei Jahren. Nun grüßt das Team in der Kreisliga B1 Aachen nach sechs Siegen aus sechs Spielen von der Tabellenspitze. „Der bisherige Weg der Zweiten in der Kürze der Zeit ist beachtlich und gebührt allen Beteiligten Respekt“, betont Teammanager Dennis Schäfer (33), der das Amt seit dieser Saison innehat.
Die Mannschaft wurde 2017 abgemeldet, ehe sie fünf Jahre später wieder an den Start ging. Schäfer blickt auf eine klare Marschroute: „Das mittel- bis langfristige Ziel der Zweiten ist es, eine ambitionierte Zweitvertretung aufzubauen, die als Bindeglied zwischen den U-Mannschaften und der ersten Mannschaft steht. Hierbei sollen die Jungs an den leistungsorientierten Seniorenfußball herangeführt werden.“
Das Erfolgsgeheimnis liegt für Schäfer nicht nur auf dem Platz. „Über Spieler, Trainer, Betreuer und Management brennen alle für den Verein und die Alemannia, um ihr Bestes zu geben.“
Doch Schäfer hebt hervor, dass die Werte über den Sport hinausreichen. „Diese Einstellung zeigen wir nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz, beispielsweise durch viele wohltätige Aktionen.“ So unterstützte das Team die Gesundheitstage der Lebenshilfe Aachener Werkstätten, verteilte in der Weihnachts- und Osterzeit Schokoladenfiguren im Tivoli-Familienblock und spendet seit dieser Saison an ausgewählten Heimspieltagen die Einnahmen der Tageskassen an karitative Einrichtungen in der Region.
Während andere Traditionsvereine wie der VfL Bochum oder Arminia Bielefeld ihre zweiten Mannschaften direkt in der Oberliga starten ließen, ging Aachen bewusst den langen Weg durch die Kreisligen. Schäfer erklärt: „In der Zeit, als wir die Zweite reaktiviert haben, spielte die Erste noch in der Regionalliga und das Thema war nicht so präsent. Der Fokus lag auf der sozialen Verantwortung in Aachen. Mit dem Aufstieg in die dritte Liga hat sich der Fokus verschoben, aber wir bauen nun strategisch eine sportlich erfolgreiche zweite Mannschaft auf.“
Dass das schwarz-gelbe Trikot eine besondere Strahlkraft hat, bestreitet Schäfer nicht – doch Automatismen gibt es nicht: „Eine hundert Meter lange Schlange vor dem Tivoli hatten wir bis dato nicht. (lacht)“ Bei Neuzugängen setze man bewusst auf Qualität statt Quantität. „Übermäßige Forderungen weisen wir hier ganz klar ab. Es muss zum Gesamtgefüge passen. Wir schauen nicht nur auf das spielerische Profil, sondern auch auf Erfahrung, Alter, Potential und das Menschliche. Jeder Spieler muss verstehen, dass er den Adler auf der Brust trägt und damit Verantwortung gegenüber der zweiten Mannschaft, dem Verein, aber auch den Fans in der Stadt trägt.“
So kam es auch schon vor, dass man Kandidaten trotz sportlicher starker Vita ablehnte. „Wir haben in der Vergangenheit auch Spieler unsererseits abgelehnt, die vom Profil her super gepasst hätten, aber das Gesamtpaket leider nicht vollständig passte. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Spieler, die wir gerne verpflichtet hätten, aber keine Einigung erzielt werden konnte. Es geht nicht um einzelne Spieler oder Verantwortliche, die nur kurzfristig helfen. Wir bauen etwas gemeinsam auf.“
Trotz des steilen Erfolgswegs betont Schäfer die Nachhaltigkeit. „Wir sind umso glücklicher, dass es eine enge Abstimmung mit allen Verantwortlichen gibt und wir gemeinsam einen strategischen Plan haben. Die Jungs setzen diesen Plan bis dato sehr erfolgreich um.“
Mit dieser Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, sozialem Engagement und klarer Struktur ist Alemannia Aachen II derzeit das Maß der Dinge in der Kreisliga B – und will auf Dauer eine feste Säule im schwarz-gelben Gesamtkonzept werden.