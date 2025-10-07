27 mal in nur sechs Spielen hatte Alemannia Aachen II einen Grund zu feiern. – Foto: Gerhard Hannappel

Marschiert Alemannia Aachen II durch? – Schäfer: „Wir bauen etwas auf" Teammanager Dennis Schäfer über Aufstieg, Werte und langfristige Pläne

Seit der Reaktivierung im Jahr 2022 hat die zweite Mannschaft von Alemannia Aachen einen bemerkenswerten Weg eingeschlagen. Nach dem Neustart in der Kreisliga D folgten zwei Aufstiege in drei Jahren. Nun grüßt das Team in der Kreisliga B1 Aachen nach sechs Siegen aus sechs Spielen von der Tabellenspitze. „Der bisherige Weg der Zweiten in der Kürze der Zeit ist beachtlich und gebührt allen Beteiligten Respekt“, betont Teammanager Dennis Schäfer (33), der das Amt seit dieser Saison innehat.

Die Mannschaft wurde 2017 abgemeldet, ehe sie fünf Jahre später wieder an den Start ging. Schäfer blickt auf eine klare Marschroute: „Das mittel- bis langfristige Ziel der Zweiten ist es, eine ambitionierte Zweitvertretung aufzubauen, die als Bindeglied zwischen den U-Mannschaften und der ersten Mannschaft steht. Hierbei sollen die Jungs an den leistungsorientierten Seniorenfußball herangeführt werden.“ Moral und Werte als Erfolgsfaktoren

Das Erfolgsgeheimnis liegt für Schäfer nicht nur auf dem Platz. „Über Spieler, Trainer, Betreuer und Management brennen alle für den Verein und die Alemannia, um ihr Bestes zu geben.“ Doch Schäfer hebt hervor, dass die Werte über den Sport hinausreichen. „Diese Einstellung zeigen wir nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz, beispielsweise durch viele wohltätige Aktionen.“ So unterstützte das Team die Gesundheitstage der Lebenshilfe Aachener Werkstätten, verteilte in der Weihnachts- und Osterzeit Schokoladenfiguren im Tivoli-Familienblock und spendet seit dieser Saison an ausgewählten Heimspieltagen die Einnahmen der Tageskassen an karitative Einrichtungen in der Region.

Warum keine „Abkürzung“ wie Bochum oder Bielefeld? Während andere Traditionsvereine wie der VfL Bochum oder Arminia Bielefeld ihre zweiten Mannschaften direkt in der Oberliga starten ließen, ging Aachen bewusst den langen Weg durch die Kreisligen. Schäfer erklärt: „In der Zeit, als wir die Zweite reaktiviert haben, spielte die Erste noch in der Regionalliga und das Thema war nicht so präsent. Der Fokus lag auf der sozialen Verantwortung in Aachen. Mit dem Aufstieg in die dritte Liga hat sich der Fokus verschoben, aber wir bauen nun strategisch eine sportlich erfolgreiche zweite Mannschaft auf.“ Transfers mit Bedacht Dass das schwarz-gelbe Trikot eine besondere Strahlkraft hat, bestreitet Schäfer nicht – doch Automatismen gibt es nicht: „Eine hundert Meter lange Schlange vor dem Tivoli hatten wir bis dato nicht. (lacht)“ Bei Neuzugängen setze man bewusst auf Qualität statt Quantität. „Übermäßige Forderungen weisen wir hier ganz klar ab. Es muss zum Gesamtgefüge passen. Wir schauen nicht nur auf das spielerische Profil, sondern auch auf Erfahrung, Alter, Potential und das Menschliche. Jeder Spieler muss verstehen, dass er den Adler auf der Brust trägt und damit Verantwortung gegenüber der zweiten Mannschaft, dem Verein, aber auch den Fans in der Stadt trägt.“

Tarik Fofana kam vor der Saison vim Landesligisten SV Rott und steuerte in dieser Saison bereits fünf Treffer bei. – Foto: Gerhard Hannappel