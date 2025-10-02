Marschieren die Aufsteiger TSV Köngen und 1. FC Eislingen weiter?
Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 8. Spieltags
Der achte Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, bietet erneut spannende Partien zwischen den Spitzenmannschaften und den Teams im unteren Tabellenbereich. TSV Köngen will seine Tabellenführung verteidigen, während 1. FC Eislingen und TSGV Waldstetten um Anschluss an die Spitze kämpfen. Im Tabellenkeller stehen TV Echterdingen, FV Sontheim/Brenz und TSVgg Plattenhardt unter Druck, dringend Punkte einzufahren, um den Anschluss an die sichere Zone nicht zu verlieren.
Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
GSV Maichingen empfängt SV Waldhausen. Die Gastgeber wollen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen wieder punkten, während Waldhausen auswärts den dritten Sieg in Folge anstrebt, um die obere Tabellenregion zu festigen.
Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen trifft auf SC Geislingen. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen mit einem Sieg Boden gutmachen. Ein Erfolg wäre für die Gäste besonders wertvoll, um die Saisonbilanz aufzubessern.
Sa., 04.10.2025, 15:30 Uhr
Der 1. FC Eislingen empfängt FV Spfr Neuhausen. Eislingen strebt an, die Tabellenposition zu festigen und den Rückstand auf den Spitzenreiter TSV Köngen zu verkürzen. Neuhausen benötigt dringend Punkte, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt trifft auf TV Echterdingen. Plattenhardt hofft, seine ersten Punkte im oberen Tabellenbereich zu sammeln, während Echterdingen unbedingt punkten muss, um dem Tabellenkeller zu entkommen.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Köngen empfängt TSV Ehningen. Köngen möchte die Tabellenführung verteidigen und die makellose Heimserie fortsetzen. Ehningen strebt auswärts Zähler an, um den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FV Sontheim/Brenz trifft auf TSGV Waldstetten. Die Gastgeber kämpfen um die ersten Punkte der Saison, während Waldstetten die Chance sucht, den Abstand zur Tabellenspitze zu verringern.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Böblingen empfängt TSV Bernhausen. Böblingen will die Heimstärke nutzen, um im oberen Tabellenbereich zu bleiben. Bernhausen ist auf Punkte angewiesen, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.
So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart trifft auf TSV Bad Boll. Beide Teams wollen durch einen Sieg ihre Position in der Tabelle festigen und sich von den unteren Plätzen absetzen.
