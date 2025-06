Marschalk: „Lewis Holtby zu uns? Das ist nur eine Ente“

Daniel Marschalk: "Ja, das ist schon phänomenal. In den vergangenen vier Spielzeiten haben wir drei Aufstiege geschafft: 2022 in die A-Liga, 2023 den Durchmarsch in die Bezirksliga – und nach nur zwei Jahren dort nun den Landesliga-Aufstieg. Ich bin sehr stolz auf die Jungs."

Herr Marschalk, als Trainer der Sportfreunde haben Sie nun wiederholt, was Sie als Spieler der Sportfreunde 2002 geschafft haben: den Aufstieg in die Landesliga. Damals hielt sich der Klub dort zwei Jahre. Kommt Ihnen der aktuelle Erfolg nicht auch ein bisschen surreal vor? Immerhin haben Sie 2022 noch in der B-Liga gekickt.

Zur Winterpause sah es ja auch noch gar nicht nach einem erneuten Aufstieg aus. Da hatten sie auf den BC Kohlscheid als Tabellenzweiter satte neun Punkte Rückstand.

Marschalk: "Umso schöner ist es, dass wir das noch geschafft haben. Das ist wirklich einfach nur überragend und nicht mehr zu toppen. Und was mich besonders stolz macht: 80 Prozent der Spieler, die schon in der B-Liga dabei waren, sind es heute auch noch. Wir haben eben nicht die ganze Mannschaft ausgetauscht. Stattdessen haben sich etliche Akteure sehr gut weiterentwickelt."

Gab es in der Rückrunde für Sie Schlüsselspiele?

Marschalk: J"a, drei an der Zahl – und alle direkt hintereinander: Erstdas 2:2 gegen Kohlscheid, in dem wir ein 0:2 noch aufholten, dann das 4:2 bei Ay-Yildiz und schließlich das 5:1 gegen Eicherscheid. Danach wusste ich, da geht noch was nach ganz oben."

Ein wenig kurios ist, dass Sie in keiner der vier „halben“ Tabellen Erster geworden sind – weder in der Tabelle der Hinrunde, noch in der der Rückrunde – und auch nicht in der Heim- und Auswärtstabelle.

Marschalk (grinst): "Dafür aber eben in der wirklich relevanten Tabelle, der Endtabelle."

Haben Sie einen Spieler der Saison?

Marschalk: "Ohne die anderen abzuwerten: Was Joshua Holtby geleistet hat, ist schon außerordentlich. Er ist unser Leader, ein absoluter Glücksfall für uns. Den haben wir auch nur bekommen, weil er mit zwei unserer anderen Topspieler schon sehr lange eng befreundet ist – mit Sven Jansen und Danny Richter."

Apropos Danny Richter: Trotz des Aufstiegs geht Ihr bester Torjäger (34 Saisontore in 25 Spielen) zu Bezirksligist Germania Hilfarth, möchte dort ebenfalls den Landesliga-Aufstieg schaffen. Weinen Sie ihm zumindest eine Träne nach?

Marschalk: "Menschlich gesehen auf jeden Fall! Ob sein Körper aber noch mitspielt, ist leider sehr fraglich. Danny hat beide Knie kaputt, hat bei uns in den vergangenen drei Monaten daher nur einmal die Woche trainiert. Ich würde es ihm natürlich sehr wünschen, wenn er die nächste Saison gerade von der Gesundheit her durchhält. Und dass er ein überragender Fußballer ist, wissen wir alle."

In der Winterpause kam mit Nico Czichi ein weiterer Routinier noch dazu.

Marschalk: "Und der war auch sehr wichtig, hat unsere Defensive enorm stabilisiert."

Da die Aktion ja doch einige Wellen geschlagen hat: Wie fanden Sie es, dass die Mannschaft zum letzten Spiel nach Hilfarth mit dem Planwagen gefahren ist und vorher in Uevekoven einen kleinen Frühschoppen veranstaltet hat?

Marschalk: "Ach, da muss man die Kirche doch im Dorf lassen. Ich persönlich war davon zwar nicht so begeistert, aber mehr als maximal zwei Bier haben die Jungs da gar nicht getrunken. So wild war das also alles gar nicht. Und ich kann es ja nach dieser außergewöhnlichen Saison auch irgendwo verstehen. Außerdem kriegen die Jungs von mir am Dienstag und Donnerstag beim Training immer genug Stoff – da sei ihnen das doch mal gegönnt."

Mehr dürften Sie sich generell über die letzten Spiele ärgern.

Marschalk: "Ja! Schon das 8:5 in Eilendorf fand ich nicht so lustig, auch wenn das für die Zuschauer natürlich ein extrem unterhaltsames Spiel war. Und nicht gerade gut war auch unsere Leistung beim 2:2 bei Welldorf/Güsten, womit wir aber den Aufstieg in trockene Tücher gebracht haben. Über das folgende 2:5 gegen Richterich und das abschließende 2:6 in Hilfarth reden wir besser nicht. Aber all das hatte sich zuletzt auch schon bei den Trainingsleistungen angekündigt. Von daher war ich einfach nur froh, als die Saison zu Ende war."

Kommen wir zu den Neuzugängen. Zwei 31-Jährige stechen da hervor: Joy-Slayd Mickels von Germania Hilfarth und Marc Hotopp von Union Schafhausen. Vor allemLetzterer ist schon ein wenig überraschend – der hat schließlich Zeit seines Lebens für die Union gespielt, ist dort ein echtes Urgestein.

Marschalk: "Ja, aber Marc wohnt in Arsbeck, er wollte nun mal bei einem Verein mehr in der Nähe spielen. Außerdem hatte er mal eine neue Herausforderung gesucht. Ihn habe ich als Chef der Viererkette vorgesehen. Und Joy-Slayd ist auch von sich aus auf uns zugekommen. Er wird uns auf der Außenbahn mit seiner Erfahrung und Schnelligkeit natürlich ebenfalls sehr gut tun. Generell werden wir in der Landesliga schon etwas defensiver als in der Bezirksliga spielen. Den Klassenerhalt traue ich uns aber auf alle Fälle zu – und der ist auch das Ziel."

Wie hat sich der Fußball speziell der Landes- und Bezirksliga aus Ihrer Sicht entwickelt?

Marschalk: "Im Vergleich zu meiner aktiven Zeit ist er wesentlich athletischer und schneller geworden. Wer heutzutage nicht 90 Minuten marschieren kann, hat ein Problem."

Was heißt das für die Vorbereitung?

Marschalk: "Ich war und bin kein Freund von Waldläufen. Wir werden alles mit dem Ball auf dem Platz machen. Wir brauchen schließlich keine Akteure, die zehn Kilometer unter 45 Minuten laufen können, sondern gute Fußballer."

Und wie beurteilen Sie generell die heutige Spielergeneration?

Marschalk: "Da hat sich schon sehr viel geändert. Man muss die Jungs heute anders anfassen, als wir damals angefasst wurden. Das ist jetzt eben die Generation Z. Wenn man denen zuviel Druck gibt, kommen die damit nicht klar – Worklife-Balance spielt eben auch im Amateurfußball mittlerweile eine Rolle."

Wann fangen Sie mit der Vorbereitung an?

Marschalk: "Bereits am 14. Juli. Ich weiß, das sind dann sogar sieben Wochen bis zum ersten Punktspiel. Doch urlaubsbedingt sind ja immer mal Spieler nicht da. Mit der Maßnahme möchte ich aber sicherstellen, dass jeder einzelne Spieler zumindest auf fünf bis sechs Wochen Vorbereitung kommt."

Was sagen Sie zu dem hier und dort zu hörenden Gerücht, dass Ex-Nationalspieler Lewis Holtby seine Karriere nun gemeinsam mit seinem Bruder Joshua bei den Sportfreunden ausklingen lassen möchte?

Marschalk (grinst): "Darüber haben wir intern mal geflachst. Im Ernst: Das ist einfach nur eine Ente."

Mario Emonds führte das Interview