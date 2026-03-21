„Marsch Richtung Sieg“: Wendessen fordert den Favoriten

Der Trainer des SV Wendessen beschreibt die öffentliche Wahrnehmung so: „Wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, dann wird wahrscheinlich jeder Außenstehende sagen, es ist nur eine Frage, wie hoch Bad Harzburg gewinnen wird und nicht, ob sie gewinnen werden.“ Doch er widerspricht sofort: „Ich sehe das tatsächlich etwas anders.“

Das Hinspiel liefert Argumente für seinen Optimismus. Wendessen führte durch Kowalski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4), ehe Washausen (48.) und Bartels (90.) die Partie noch drehten. Pascal Gos erinnert daran: „Wir haben im Hinspiel 1:0 geführt gegen Bad Harzburg, haben unglücklich 2:1 verloren.“

Auch zuletzt lief es nicht rund: Die 3:4-Niederlage beim VfL Salder war ein wildes Spiel mit mehrfachen Führungswechseln, in dem Winter (10.) früh traf, Zoura (59.) und Grabowski (68.) Wendessen wieder nach vorn brachten, ehe Roth (74.) und Pokos (78.) die Partie entschieden. Dennoch bleibt der Trainer überzeugt: „Wir brauchen uns in dieser Liga vor niemandem zu verstecken.“

Die Gäste aus Bad Harzburg kommen ebenfalls mit einem turbulenten Spiel im Rücken. Beim 3:3 gegen MTV Salzdahlum verspielten sie eine 3:1-Führung, Tore von Schaare (26., 47.) und Jansen (63.) reichten am Ende nicht, weil Hennecke doppelt traf (70., 85.).

Für Pascal Gos zählt jedoch vor allem die eigene Haltung: „Wir sind heiß, wir haben Bock, wir spielen zu Hause.“ Und weiter: „Ich bin echt zuversichtlich, dass wir Bad Harzburg das Leben sehr, sehr schwer machen werden.“

Die Motivation geht über das einzelne Spiel hinaus: „Wenn du gegen den Zweiten gewinnst, dann hat das nochmal eine andere Aussagekraft auch für alle anderen Gegner.“

Daraus leitet der Trainer eine klare Zielsetzung ab: „Wir gehen Sonntag ganz klar Marsch Richtung Sieg.“