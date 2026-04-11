 2026-04-10T07:15:08.667Z

Vom Spielfeldrand

Marsch Richtung Meisterschaft oder Stolperstein beim HSC?

Auswärtsfahrt nach Hannover und du sitzt nicht im Bus, sondern auf dem Sofa? Kein Problem.Während die einen sich durch NOZ-Abo und NFV-Stream klicken, reicht bei dir ein kurzer Blick: Ist der SV Meppen weiter auf Meisterkurs oder gab’s ’nen kleinen Stolpere? Die schnelle Antwort gibt’s wie immer bei FuPa, ohne Umwege, ohne Sitzfleisch. ⬇️

von P. M. · Heute, 09:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: Images

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