Marques bereits nicht mehr CSO-Coach

Antonio Manuel Viana Marques – Foto: (Verein)

Wie bereits am Freitag bekannt wurde, ist Antonio Manuel Viana Marques, kurz „Toninho“, nicht mehr Trainer des CS Oberkorn. Dies geht aus der FuPa-Vereinsverwaltung hervor. Marques war Mitte November letzten Jahres als Nachfolger von Fred Di Biase zu CSO gekommen.

Nach neun Spielen und nur vier Punkten ist er jetzt wieder weg. Laut FuPa-Informationen saß am Sonntag Joao Fonseca Piedade gegen Weiler als Nachfolger von Marques auf der Bank der Oberkorner. Eine offizielle Bestätigung, ob dieser definitiver Nachfolger von Marques ist, liegt z.Z. noch nicht vor.