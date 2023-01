Maron möchte sich über die Sprockhöveler Reserve wieder anbieten Max Maron, der in neun Tagen 21 Jahre alt wird, begann seine Seniorenkarriere als Stammspieler bei Oberligist TSG Sprockhövel.

Das Sprockhöveler Eigengewächs wurde im Sommer 2021 in die 1. Mannschaft übernommen. Nun schließt sich ein kleiner Kreis in seiner noch jungen Karriere. Maron wird in der Rückrunde für die TSG Sprockhövel II in der Kreisliga A2 Hagen auflaufen, um sich wieder anzubieten.