Marokkanische Traube

– Foto: Jörn Kutschmann

Mein ganzer Körper bestand nur aus Schmerz. Ich packte noch ein bisschen Koffein drauf und machte mich dann zu einem Termin auf, auf den ich weder physisch noch psychisch Bock hatte: Die Wohnung meiner Großeltern wird aktuell ausgeräumt, und ich hatte mich heute zum Helfen gemeldet.

Was für eine Nacht … Ich habe geträumt, dass ich mich nicht bewegen kann. Als ich aufwachte, stellte ich fest, dass das gar kein Traum war.

Und so müssen wir alle in den sauren Apfel beißen und lieb gewonnenen Hausrat entsorgen. Das schlug mir nicht nur auf den Muskelkater, sondern auch aufs Gemüt.

Da Opi ja nicht mehr unter uns weilt und Omi nun schon eine Weile im Heim ist, besteht kein Grund, dass die Miete für eine leerstehende Bude gezahlt wird.

Gut, dass ich heute noch einen schönen Auftrag hatte, und so machte ich mich nach der letzten Tour zum Recyclinghof auf den Weg nach Mitte.

Gefühlt genau in der Mitte von Mitte liegt der Sportplatz des SV Blau-Weiß Berolina Mitte.

Ich war hier schon dutzende Male vorbeigefahren, ohne allerdings den Platz zu bemerken.

Heute stand er aber komplett im Fokus, und ich parkte meine Karre direkt vor dem Eingang.

Vier Euro kostete hier die Stunde Parken, und eigentlich müsste Bero vom Bezirk einen Anteil davon bekommen. Was da an Kohle in die Automaten wandert, wenn eine Gastmannschaft mit mehreren Autos anreist.

Da ich noch etwas Zeit hatte und die Parkuhr mir noch ein bisschen Restgeld gelassen hatte, ging ich noch einen Döner essen und kehrte dann zum Platz zurück.

Inzwischen waren auch der Teilzeit-Assi und der Anzeigenhauptmeister eingetroffen.

Gemeinsam verquatschten wir die Zeit bis zum Anpfiff, wobei uns der Wirt des Bero-Vereinscasinos ordentlich unterstützte.

Er war, nicht zuletzt aufgrund seiner Tattoos, deutlich als BFC-Dynamo-Anhänger zu erkennen, und gemeinsam zogen wir etwas gegen den wäldlichen Vorort vom Leder.

Dann rollte der Ball, und Bero ging kurz nach dem Anpfiff in Führung. Hertha glich aus, aber Mitte ging erneut in Führung.

Das rückte aber schnell in den Hintergrund, denn kurz vor der Pause rasselte Mo so heftig mit seinem Gegenspieler zusammen, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste.

Eine kinderfaustgroße Beule zierte Mos Schläfe, als der RTW endlich eintraf.

Der Unparteiische hatte mittlerweile zur Halbzeit gepfiffen. Zwar zu früh, aber in Anbetracht dieser unfreiwilligen Unterbrechung absolut nachvollziehbar.

Die Unterbrechung dauerte eine gefühlte Ewigkeit, und wir überbrückten diesen Leerlauf mit vielen wichtigen Themen rund um Berlin und den Fußball in unserer Stadt. So kam der Anzeigenhauptmeister von der SpVgg Tiergarten darauf, dass man Moabit nicht verlassen könne, ohne durchs Wasser zu müssen.

„Oder du nimmst die U-Bahn oder gehst über eine Brücke“, kommentierte der Teilzeit-Assi.

Genervt von dieser Klugscheißerei widmete sich der Anzeigenhauptmeister wieder seinem Tee aus marokkanischer Traube, den er in einer Thermoskanne dabeihatte.

Ich konnte mich derweil nicht entscheiden, ob der Tee oder der Dampf aus dem USB-Stick des Teilzeit-Assis besser roch. Er gewöhnt sich nämlich aktuell das Rauchen ab und nimmt dafür einen dieser Dampfnudel-Sticks zur Hilfe. Durchhalten!

Nachdem Mo dann in den Krankenwagen verfrachtet war, entschieden sich alle Akteure dazu, das Spiel fortzusetzen. Ich hätte es definitiv verstanden, wenn man sich auf einen Abbruch geeinigt hätte, freute mich aber, dass weitergespielt wurde. Denn dieser Platz hier fehlte mir noch in meiner Liste.

Bei Hertha war die Luft aber definitiv raus, und Berolina Mitte überrollte die Blau-Weißen regelrecht.

Am Ende stand es 7:1, wobei wir uns sicher waren, ein 8:1 gesehen zu haben.

Der Schiri pfiff dann auch wieder etwas zu früh ab, was uns aber egal war, denn es war sehr kalt, und wir freuten uns alle auf die warme Couch zu Hause.

Wird Zeit für den Frühling. Wenn das noch lange so kalt bleibt, brauchen wir alle eine heiße Tasse mit marokkanischer Traube.





Gute Besserung, Momo.

Ha Ho He Amateure Zwee

der Kutten König