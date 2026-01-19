Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: André Nückel
Marlon Telthörster verstärkt den SV Dickel 1974
Kreisliga-Club sichert sich kreativen Offensivspieler für die Saison 2025/26
Der SV Dickel 1974 hat seine Offensive für die kommende Kreisliga-Saison gezielt verstärkt. Mit Marlon Telthörster wechselt ein 23-jähriger Angreifer an den sogenannten „Windpark“ und soll dem Team neue Impulse im Angriffsspiel geben.
Verstärkung für das Offensivspiel
Telthörster gilt als ballsicher, kreativ und torgefährlich – Eigenschaften, die beim SV Dickel in der neuen Spielzeit besonders gefragt sind. Der Verein konnte sich die Dienste des Offensivspielers sichern und setzt damit ein klares Zeichen in der Kaderplanung für die Rückrunde der Saison 2025/26.
Mit seiner Technik und seinem Zug zum Tor soll Telthörster nicht nur selbst für Treffer sorgen, sondern auch seine Mitspieler in Szene setzen. Die Verantwortlichen sehen in ihm genau die Art von Spieler, die dem Team in entscheidenden Momenten den Unterschied bringen kann.
Trainer setzt auf neue Impulse
Trainer Horst Pranga blickt optimistisch auf die Zusammenarbeit mit dem Neuzugang. Er erhofft sich von Telthörster zusätzliche Durchschlagskraft in der Offensive und neue taktische Möglichkeiten im Angriffsspiel. Vor allem die Kombination aus Kreativität und Abschlussstärke macht den 23-Jährigen für das Team besonders wertvoll.
Willkommen in Dickel
Mit dem Wechsel an den Windpark beginnt für Marlon Telthörster ein neues Kapitel seiner sportlichen Laufbahn. Der SV Dickel 1974 heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und setzt darauf, dass er mit vielen Toren und starken Leistungen zum Erfolg des Teams in der Kreisliga Diepholz beitragen wird.