Marlon Telthörster verstärkt den SV Dickel 1974

Verstärkung für das Offensivspiel

Telthörster gilt als ballsicher, kreativ und torgefährlich – Eigenschaften, die beim SV Dickel in der neuen Spielzeit besonders gefragt sind. Der Verein konnte sich die Dienste des Offensivspielers sichern und setzt damit ein klares Zeichen in der Kaderplanung für die Rückrunde der Saison 2025/26.

Mit seiner Technik und seinem Zug zum Tor soll Telthörster nicht nur selbst für Treffer sorgen, sondern auch seine Mitspieler in Szene setzen. Die Verantwortlichen sehen in ihm genau die Art von Spieler, die dem Team in entscheidenden Momenten den Unterschied bringen kann.