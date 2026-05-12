Marlon Roth wird zum Polsingen-Schreck: SV Wettelsheim feiert Sieg

Elfmeter-Krimi und Regelkunde

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Polsingen agierte nun mutiger und drängte auf den Ausgleich. In der 56. Minute stockte dem mitgereisten Anhang der Atem, als der Polsinger Kapitän allein auf das Tor zustürmte. Marlon Roth verließ seine Linie und stoppte den Angreifer im Strafraum mit einem höchst riskanten Einsatz. Schiedsrichter Dominik Mayr entschied sofort auf Strafstoß, beließ es jedoch zur Überraschung vieler bei der Gelben Karte für den Keeper. Hintergrund ist die Auslegung der sogenannten „Doppelbestrafung“: Da Roth bei seinem Rettungsversuch dem Ball galt, blieb ihm der Platzverweis erspart.

Doch damit nicht genug des Dramas: Roth krönte seine Leistung, indem er den fälligen Elfmeter parierte und sein Team somit im Spiel hielt. In der Folgezeit entwickelte sich eine regelrechte Sturm- und Drangphase der Heimelf, doch der SVW-Schlussmann schien an diesem Tag unüberwindbar und parierte drei weitere Großchancen der Polsinger bravourös.