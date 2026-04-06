Marlon Roth ebnet den Weg zum Last-Minute-Erfolg

– Foto: Timo Babic

Es war ein Spiel der vergebenen Gelegenheiten und des späten Triumphs: In einer dramatischen Begegnung setzte sich der SVW am Ende mit 2:1 gegen den SV Absberg durch. Dass die Gäste überhaupt bis in die Nachspielzeit um den Sieg mitspielen durften, verdankten sie vor allem ihrem Torhüter Marlon Roth, der sein Team in der Anfangsphase im Alleingang vor einem frühen Debakel bewahrte.

Ein Kaltstart mit Folgen Die Partie begann für den SVW mit einer regelrechten Belagerung. Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Absbergs Stürmer erstmals völlig frei vor dem Gehäuse auftauchte, doch Roth parierte glänzend per Fußabwehr. Nur eine Minute später wiederholte sich das Szenario fast deckungsgleich: Wieder drang ein Angreifer nach einem Steckpass in den Strafraum ein, wieder blieb Roth im Eins-gegen-eins der Sieger.

Während die Gastgeber den Druck hochhielten und mehrfach nur knapp scheiterten, fand der SVW offensiv kaum statt. Einzig ein schöner Spielzug über links, den Flo Löw nach einer Flanke von Flo Bunz per Direktabnahme abschloss (19.), sorgte für Entlastung. Dass es mit einem torlosen Remis in die Kabinen ging, konnte aus Sicht der Gäste lediglich als „sehr glücklich“ verbucht werden. Kalte Dusche und die schnelle Antwort Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich der SVW deutlich griffiger. Ein Lattenkracher durch Stoll nach einem zentralen Freistoß (50.) war das erste lautstarke Signal der Gäste. Doch mitten in diese Drangphase hinein schlug Absberg zu: Nach einer Ecke am langen Pfosten landete die Kugel per Kopfballablage bei einem einschussbereiten Akteur, der zur 1:0-Führung vollendete (61.).