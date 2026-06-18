Marlo Moretti bleibt Lupo Martini Wolfsburg erhalten

USI Lupo Martini Wolfsburg kann auch in Zukunft auf Marlo Moretti bauen. Der Verein hat die Zusammenarbeit mit dem Offensivspieler verlängert und setzt damit weiterhin auf einen Akteur, der dem Spiel der Wolfsburger seinen Stempel aufdrücken kann.

Wie der Verein mitteilte, bringt der flinke Linksfuß eine besondere Qualität in das Offensivspiel. Vor allem seine Technik, seine Kreativität und sein Gespür für enge Räume zeichnen den Offensivakteur aus.

Moretti kam vor der abgelaufenen Saison zu Lupo und absolvierte 19 Partien in der Oberliga. Zuvor war er im Herrenbereich für Vorsfelde aktiv.

Besonders wohl fühlt sich Moretti in den Halbräumen. Dort kann er seine Spielintelligenz, seine Dribbelstärke und seine Lösungen auf engstem Raum einbringen und so immer wieder Akzente setzen.