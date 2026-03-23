Marl rettet Sieg zu neunt über die Zeit – Hassel zerlegt Wanne-Eickel

Das letzte Saisondrittel ist eröffnet, das Titelrennen dürfte langsam aber sicher vorentscheiden sein. Das liegt vor allem daran, dass der FC Roj nach dem souveränen 4:1-Heimerfolg gegen den BV Herne-Süd seinen Vorsprung an der Spitze um zwei Zähler auf satte zehn Punkte ausbauen konnte, da der VfL Kamen gegen den TuS Eichlinghofen (1:1) Federn ließ.
Der starke Aufsteiger bleibt zwar auf Platz 2, der für eine Aufstiegsrelegation qualifizieren würde, spürt aber wieder den SV Wanne 11 im Nacken, der sich beim Hombrucher SV zu einem 2:1-Sieg mühte, aber nun wieder auf einen Punkt an Kamen heranrücken konnte. Restchancen kann sich auch noch der FC Marl ausrechnen, der die Aufgabe gegen den sich mit aller Kraft gegen den drohenden Abstieg wehrenden SuS Kaiserau mit 1:0 erfolgreich löste und damit den lang ersehnten ersten Landesliga-Sieg des Jahres einfuhr. Platz 2 ist für Marl fünf Punkte entfernt, allerdings hat man gegenüber der Konkurrenz das deutlich schlechtere Torverhältnis.
Nachdem Winterneuzugang Tyler Mehnert den FCM bereits nach zwölf Minuten auf Kurs gebracht hatte, musste Marl die letzte halbe Stunde nach einer Gelb-Roten Karte gegen Niklas Baf in Unterzahl beschreiten und war kurz vor Anbruch der Nachspielzeit plötzlich zu neunt, als auch Oguzhan Inam mit Rot vom Platz flog. Doch nur wenig später handelte sich auch Kaiseraus Tarik Kurt die Ampelkarte ein, sodass neun Marler gegen zehn Kaiserauer den knappen Vorsprung über die Ziellinie brachte.
Für Kaiserau beträgt der Abstand zum rettenden Ufer weiterhin sechs Punkte, da neben Hombruch auch der SV Sodingen und die SF Wanne-Eickel leer ausgingen. Sodingen vergab in der Schlussphase gegen den TuS Harpen einen Elfmeter und die Chance auf den 2:2-Ausgleich, Wanne-Eickel geriet mit 2:7 (2:3) gegen YEG Hassel böse unter die Räder. Einen Bonuspunkt sammelte derweil der TuS Hannibal, der sich 1:1 vom FC Altenbochum trennte und punkttechnisch mit Wanne-Eickel gleichziehen konnte.
Darüber hinaus setzte der Königsborner SV seinen Lauf fort, feierte mit dem 3:1 über den SV Brackel den dritten Sieg in Serie und rückte auf Tabellenplatz sieben vor. Nächste Woche kommt es unter anderem zum Topspiel zwischen Wanne 11 und Roj sowie dem Kellerduell zwischen Kaiserau und Hombruch.
22. Spieltag
So., 29.03.26 15:00 Uhr FC Altenbochum - VfL Kamen
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Harpen - TuS Hannibal
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Wanne 11 - FC Roj Dortmund
So., 29.03.26 15:00 Uhr SuS Kaiserau - Hombrucher SV 09/72
So., 29.03.26 15:15 Uhr SV Brackel 06 - SV Sodingen
So., 29.03.26 15:15 Uhr BV Herne-Süd - YEG Hassel
So., 29.03.26 15:15 Uhr TuS Eichlinghofen - FC Marl
So., 29.03.26 15:30 Uhr Königsborner SV - SF Wanne-Eickel
VfL Kamen – TuS Eichlinghofen 1:1
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Charalampos Stefanidis (59. Mika Oxe), Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Ahmet Karaduman (75. Rienat Mochuliak), Rahim Kocakus, Can Demircan, Devin Ugur, Mohammed Nur Celik, Mirco Gohr, Elmar Skrijelj (78. Görkem Ücüncü) - Trainer: Mehmet Kara
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Florian Peterhülseweh (73. Semih Akdeniz), Emmanuel Nagel, Gilmar Veigas Mendes, Kagan Atalay (88. Alexander Enke), Roman David Geist, Stefan Bienewald (70. Mahir Boran Cenan), Fynn Gedaschke, Kevin Großkreutz, Aleksandar Djordjevic (66. Gad Addai Akrasi), Marvin Schuster (87. Jan Westerheide) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Ole Richter - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Rahim Kocakus (59.), 1:1 Marvin Schuster (76.)
FC Marl – SuS Kaiserau 1:0
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Michael Zoladz, Maurice Rottenberg (75. Tim Richter), Roque David Sartory (53. Phil Janicki), Niklas Baf, Kim Völkel (21. Oguzhan Inam), Dennis Grodzik, Gökhan Turan (68. Luciano Sabellek), Markus Zavalov, Tyler Mehnert - Trainer: Thomas Falkowski
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Tom Schulz, Akif Cakmak, Fabio Pospiech, Timo Milcarek (80. Justin Waschescio), Fabian Lleshaj (75. Amin Hill), Bryan Ojiako, Michael Seifert (45. Ole-Lasse Lohmann) (50. Berat Yurdakul), Luca Phil Rebbert, Tarik Kurt - Trainer: Steffen Köhn
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Tyler Mehnert (12.)
Gelb-Rot: Niklas Baf (59./FC Marl/Taktisch)
Rot: Oguzhan Inam (89./FC Marl/)
Gelb-Rot: Tarik Kurt (90./SuS Kaiserau/)
Hombrucher SV 09/72 – SV Wanne 11 1:2
Hombrucher SV 09/72: Luis-Alexander Hamme, Robin Vargues Martins (75. Björn Menneke), Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Jannik Tipkemper, Kevin Mattes, Christian Peters, Williams Landa (65. Fabian Vargues Martins), Julien-Maurice Götzen (84. Jonas Schneck), Ali Sener (67. Rene Richter) (89. Andreas Heiß), Luca Marco De Angelis - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
SV Wanne 11: Niclas Jahn, Can Haki Polat, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Nick Stehl, Eyyüb Aydinli, Simon Gummels (75. Mustafa Kaya), Ferhat Sahin (67. Justin Maximilian Mieszczak), Niklas Orlowski (89. Hakan Öztürk), Amel Omerovic (84. Samed Dilsiz), Ahmed Omar (79. Julian Kaminski) - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Anton Friedrich Müller - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Luca Marco De Angelis (13.), 1:1 Orkun Koymali (38.), 1:2 Simon Gummels (66.)
FC Roj Dortmund – BV Herne-Süd 4:1
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Firat Cinar, Viktor Siljeg, Salih Arabaci, Florian Juka, Maciej Adrian Bokemueller, Zivko Radojcic, Soufiane Laaouisset (68. Kerem Durucan), Emre Yesilova, Marcel Ramsey (85. Hakan Cevirme), Mateus Ayala Cardoniz (71. Santiliano Braja) - Trainer: Marcel Radke
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis, Dominik Lücke, Ibrahim Isler (81. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Bilal Omeirat, Marc-Andre Wohlrath (45. Joshua Schroven), Marc Pape (65. Zouhir Akrifou), Jan Tegtmeier, Ahmet Mizrak, Dominik Hanemann - Spielertrainer: Marcus Piossek
Schiedsrichter: Arnoush Araghi (Ennepetal) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Emre Yesilova (26.), 2:0 Mateus Ayala Cardoniz (34.), 2:1 Marc Pape (50.), 3:1 Emre Yesilova (58.), 4:1 Santiliano Braja (90.+3)
SF Wanne-Eickel – YEG Hassel 2:7
SF Wanne-Eickel: Gian-Luca Ugolini, Nils Ölcek, Arthur Nakalyuzhnyy (53. Anouar Magrouda), Efe Kamil Acar, Emircan Savurgan, Ismael Diaby (70. Futukaro Hashigushi), Vladyslav Vatav, Özkan Cagir, Burak Ates (46. Rohbar Derwish), Anthony Erhahon, Emmanuel Frimpong (84. Ernest Lyeomoan) - Trainer: Marc Wellnitz
YEG Hassel: Akin Ergin, Burak Uysal, Chi Jason Ateghang, Maxim Djatlev, Cihan Yildiz, Ridvan Demircan, Tokiya Monno (78. Riku Tome), Emirhan Catakli (45. Gaito Yamada), Thomas Quayson Tabi, Mesut Özkaya, Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Niklas Berlinghoff - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Ismael Diaby (12.), 1:1 Cihan Yildiz (26.), 1:2 Ridvan Demircan (36.), 1:3 Thomas Quayson Tabi (37.), 2:3 Anthony Erhahon (45.), 2:4 Mesut Özkaya (50.), 2:5 Thomas Quayson Tabi (62.), 2:6 Ridvan Demircan (76.), 2:7 Gaito Yamada (89.)
Königsborner SV – SV Brackel 06 3:1
Königsborner SV: Lukas Leuchtmann, Kareem Aichi, Yannick Tönnes, Soufian Maatalla, David Haseldiek, Soner Aydin, Asvigan Nagendran (87. Ilja Petreian), Luke Voß (45. Veit-Laurin Lange-Wettklo), Taha Efe (50. Luca Becker) (70. Sergen Bozcan), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga (37. Robin Flechsig) - Trainer: Arndt Kempel
SV Brackel 06: Mihajlo Mihajlovic, Anil Konya, Nicholas Rous, Mohamed Achahboun, Heinrich Arrey Bakor (85. Binbash Mirzoyan), Joris Romanski (50. Cedric Steffen Mielsch), Ayman Maatoug Akalay (60. Ismail Özmen), Anil Can Mert, William Valenti, Matti Schülke (54. Raoul Wistuba), Anton Schefer (54. Rron Sahiti) - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Christoph Fischer - Zuschauer: 78
Tore: 1:0 Val-Leander Wettklo (26. Foulelfmeter), 2:0 Asvigan Nagendran (29.), 2:1 Joris Romanski (36.), 3:1 David Haseldiek (50.)
SV Sodingen – TuS Harpen 1:2
SV Sodingen: Jan Zielke, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali, Adin Hrustic, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk, Bawer Öncel, Koray Basar (65. Alexandros Dimopoulos), Ayob Dani Hammdi (78. Ilias Dimopoulos), Chukwu Ifeanyi, Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
TuS Harpen: Thomas Schikora (57. Ingmar Fuhrmann) (82. Marcel Schoppol), Maurice Kirchhoff, Nico Böning, Pascal Roßol, Marco Bakenecker, Matin Sediqui, Niklas Döhmen (94. Denis Jankowski), Jan Oberhagemann, Marco Jankowski, Nico Ralph Brinkmann (78. Lewin Kahlfus), Hamdi Kaya (92. Allan Burfeind Bimete) - Co-Trainer: Christoph Niesbach
Schiedsrichter: Jonathan Rupert - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marco Jankowski (45.+2), 1:1 Chukwu Ifeanyi (47.), 1:2 Maurice Kirchhoff (69. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Chidiebere Collins Agita (SV Sodingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marcel Schoppol (86.).
TuS Hannibal – FC Altenbochum 1:1
TuS Hannibal: Michael Reznik, Anton Pavic, Eumin Song, Adham Kaderi, Oualid Atriki, Redon Cenaj, Amir Ibrahim Zergoun (86. Oktay Ipek), Durmus Berkay Ertugrul (66. Harrison Daniel Uchenna), Kevin Thomas Usang (43. Hamza Nassiri El Aamraoui), Soufian Laghrissi (66. Andrej Myakotin), Yassir Mhani - Trainer: Mounir Bazzani
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Marte Drews, Kenneth Neumann, Till Sittartz, Till Reinmöller (81. Luca Sundermann), Marco-Rosario Costanzino (68. Robin Luca Brunsberg), Niklas Leser, Luca Chaladze (88. Karlo Veljacic), Diego Rocha Martinez (68. Marco Polk), Abdoul Aziz Ouedraogo, Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
Schiedsrichter: Inan Bulut (Herne) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kenneth Neumann (19.), 1:1 Yassir Mhani (28.)