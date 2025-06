Markwald: "Die Jungs haben das super gemacht"

Der Underdog siegt: Die SG Flamersheim / Kirchheim vollendete einen überragenden Pokallauf mit dem Titelgewinn. In einem intensiven Duell gegen den höherklassigen SV Rhenania Bessenich 1928 ging die SG am Ende mit 2:1 als Sieger heraus. Kirchheim krönte somit eine starke Saison.

Zweite Hälfte bringt den Sieg

Der A-Ligist startete zunächst mit einigen Komplikationen ins Spiel. Bezeichnet dafür ist, dass der erste Torschuss in Richtung des Kastens der Bessenicher erst in der 17. Minute abgegeben wurde. "Wir sind in der ersten Halbzeit nicht mutig genug und kommen nicht gut ins Spiel", erklärte der Trainer der SG Marco Markwald.

In der 36. Minute musste sein Team dann den 0:1-Rückstand hinnehmen. Athanasios

Noutsos traf mit einem sehenswerten Freistoß, den Markwald als "schön getreten" beschrieb. Außer einer gelben Karte passierte nichts Nennenswertes mehr in Halbzeit eins und somit führte der Bezirksligist zur Pause.