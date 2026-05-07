Markus Ziereis braucht noch Geduld - neue Aufgabe bei 1860?

Darauf warten alle Vilzinger Fans sehnsüchtig: Markus Ziereis im DJK-Trikot auf dem Platz. Noch ist ein wenig Geduld gefragt. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Für einen lief die Saison freilich ganz anders als geplant: Markus Ziereis. Statt nach seinem Ausflug in den hohen Norden der Republik beim VfB Oldenburg nun wieder in heimatlichen Gefilden auf Torejagd zu gehen, war der gebürtige Rodinger die gesamte Spielzeit über zum Zuschauen verdammt. Die Frage, die allen Vilzingern unter den Nägeln brennt: Wie geht's dem 33-Jährigen nach seinem Kreuzbandriss und wie sieht's in Sachen Comeback aus? Es ist noch Geduld gefragt: "In der laufenden Saison, das heißt in den letzten beiden Spielen, wird das definitiv noch nicht klappen. Wir stehen ja sportlich sehr gut da und gehen kein Risiko ein", lässt Ziereis wissen. Aktuell schuftet er individuell im Aufbautraining. Der nächste Schritt wäre die Rückkehr ins Mannschaftstraining. Aber der erfahrene Torjäger will sich keinen zeitlichen Druck machen: "So weit läuft es ganz ordentlich, freilich zwickt das Knie ab und zu, aber das gehört dazu. Eine Prognose abzugeben ist aber schwierig." Die Hoffnung ist, dass er in der Vorbereitung auf die kommende Saison Schritt für Schritt wieder einsteigen kann und zum Saisonstart Ende Juli wieder fit ist.



Darüber hinaus könnte der Oberpfälzer auch ein weiteres Comeback der besonderen Art beim TSV 1860 München feiern: Der in Sachen Löwen für gewöhnlich sehr gut informierte Blog "db24" berichtete am gestrigen Mittwoch darüber, Ziereis und Spezl Felix Weber – beide stiegen 2018 mit den "Blauen" in die 3. Liga auf – seien am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße zugegen gewesen sein, um sich über ein mögliches Engagement bei der Traditionself der Löwen auszutauschen. Angesprochen darauf muss Ziereis schmunzeln, hält sich aber noch bedeckt: "Die Gerüchteküche brodelt. Ja, da ist was dran. Aber es ist noch nichts spruchreif, es gibt bisher nur Gespräche."



