Markus Warmbier übernimmt die U23w – unterstützt von Maximilian Müller

Der Verein freut sich, bekanntgeben zu können, dass Markus Warmbier ab Sommer die U23w übernehmen wird. Unterstützt wird er dabei von Maximilian Müller.
Die U23w geht aus der bisherigen 2. Frauenmannschaft hervor und wird künftig unter neuer Bezeichnung an den Start gehen. Mit diesem Schritt soll die sportliche Struktur im Frauenbereich weiter gestärkt und die Entwicklung des Vereins nachhaltig gefördert werden.
„Wir freuen uns sehr, dass Markus und Maxi diese Aufgabe übernehmen. Beide bringen großes Engagement und neue Impulse mit, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und gemeinsam etwas aufzubauen“, so der KSV.
Der Verein wünscht Markus Warmbier und Maximilian Müller viel Erfolg für ihre neue Aufgabe und freut sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.