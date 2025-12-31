Markus Tusek soll Vorbach ins ruhige Fahrwasser führen

Nun ist es also raus, der FC Vorbach kann endlich einen neuen Trainer der Öffentlichkeit präsentieren: Markus Tusek (48) wird ab sofort die Trainerposition beim FCV besetzen. Sein erst einmal bis zum Saisonende geschlossener Vertrag beinhaltet den Auftrag, den Klassenerhalt ohne Umwege zu sichern. Spartenleiter Gerhard Wilterius hatte die FuPa-Redaktion im Spielkreis Amberg/Weiden am Dienstag angerufen und die schon vorliegende kurze Information mit Details ergänzt.



„Es freut mich natürlich, dass ich den Markus, den ich schon seit seiner Zeit bei der DJK Weiden kenne, überzeugen konnte, bei uns das Traineramt zu übernehmen. Eigentlich wollte er sich aus dem Trainergeschäft zurückziehen, nachdem sein letztes Engagement beim damaligen Bezirksligisten FC Tirschenreuth ein für ihn etwas enttäuschendes Ende gefunden hatte“, berichtete der Vorbacher Fußballboss. Dann erzählte er von einer schwierigen Trainersuche, weil im Winter kaum ein Trainer eine neue Mannschaft übernehmen will. Mit Markus Tusek habe man nun einen Mann gewinnen können, der die im Abstiegskampf notwendige Erfahrung besitze und über einen strukturierten Plan verfüge, die schwierige Aufgabe beim FCV erfolgreich zu bewältigen, so der Sportliche Leiter weiter.



Die Mannschaft freue sich auf den neuen Trainer. Man war nach seiner Vorstellung sichtlich angetan, auch wenn dieser von den Spielern viel erwarte, wie beispielsweise großen Trainingsfleiß, berichtete Wilterius im weiteren Gespräch. „Über allem steht natürlich das Ziel, die Kreisliga zu halten, dort an den Start zu gehen, muss einfach unser Anspruch sein. Das können wir aber nur schaffen, wenn unsere Jungs voll mitziehen und zusammenhalten“, so der Abteilungsleiter, der schon mehr als 30 Jahre die Geschicke der Fußballer lenkt. Im personellen Bereich wird es beim FC in der Winterpause weder Zu- noch Abgänge geben. Man vertraue dem vorhandenen Kader und hoffe auf die Rückkehr von lange verletzten Stammkräften, wie beispielsweise Jonas Heindl, Eric Fastenmeier, Dominik Lang oder Gabriel Speckner. „Ohne Geld in die Hand zu nehmen, gestaltet sich die Spielersuche schon in den unteren Ligen immer schwieriger“, so Gerhard Wilterius zum Ende des Telefonats, um noch einzuflechten, dass man dringend einen neuen Torwart bräuchte.



Markus Tusek, wohnhaft in Erbendorf, sammelte die in Vorbach geschätzte Trainererfahrung bei der DJK Weiden (Kreisklasse), der JFG Haidenaabtal (U19 BOL), dem TSV Krummenaab (Kreisklasse) und zuletzt beim FC Tirschenreuth (Bezirksliga Oberfranken). Als Spieler jagte er unter anderem in Kemnath und Grafenwöhr dem runden Leder hinterher.