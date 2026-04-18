Markus Schwarz und Andreas Leitner übernehmen beim SV Hodenhagen

Für Schwarz stand bei der Suche nach einer neuen Aufgabe früh fest, worauf es ihm ankommt. Er wollte einen Verein finden, der zu seinen Vorstellungen und Werten passt. „In Hodenhagen hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, der Austausch war offen, man wurde gut aufgenommen und hatte direkt das Gefühl, dass man gemeinsam mit Vorstand und Mannschaft in eine Richtung arbeiten kann.“
Schwarz geht es nicht darum, kurzfristig etwas aufzubauen. Stattdessen will er nachhaltig arbeiten, die Strukturen im Frauenbereich verbessern und den Verein insgesamt weiterentwickeln. Von Beginn an spielte dabei auch die Zusammensetzung des Trainerteams eine entscheidende Rolle. „Dass Andy mit dazu kommt, war für mich genauso wichtig.“
Beide blieben nach ihrer gemeinsamen Zeit in Jeddingen in engem Kontakt. Sie tauschten sich regelmäßig aus, sprachen viel miteinander und schauten gemeinsam Spiele. Dadurch entstand bei beiden der Eindruck, dass sie gut zusammenpassen.
Sein neuer Co-Trainer, Andreas Leitner, war zunächst noch mit einem anderen Verein im Gespräch. Über Markus Schwarz kam schließlich der Kontakt nach Hodenhagen zustande. Nach gemeinsamen Gesprächen fiel die Entscheidung für den SV Hodenhagen. Für beide stand früh fest, dass sie die Aufgabe nicht alleine übernehmen wollten.
Zwar standen Schwarz und Leitner bislang noch nie gemeinsam an der Seitenlinie, der Gedanke daran begleitete sie jedoch schon länger. Immer wieder sprachen sie darüber und stellten fest, dass sie ähnliche Vorstellungen und nahezu identische Visionen vom Fußball haben. „Dass wir jetzt wirklich zusammen da stehen, ist umso besser“, blickt Markus Schwarz auf die künftige Zusammenarbeit. „So richtig damit gerechnet haben wir beide nicht, dass es wirklich mal dazu kommt. Umso schöner ist es jetzt, dass wir gemeinsam an der Seitenlinie stehen und wir freuen uns beide definitiv darauf“, ergänzt Leitner.
Im Traineralltag wollen sich beide gezielt ergänzen. „Jeder bringt seine eigene Sicht mit rein, sei es bei Spielanalysen, Gegnerbeobachtung, Scouting, bei neuen Spielerinnen oder auch bei der Entwicklung der eigenen Spielerinnen“, so Leitner. „Wir haben viele gleiche Ansichten, aber auch unterschiedliche Blickwinkel und das ist wichtig“, erklärt Markus Schwarz. „Unser Ziel ist, die Mannschaft und den Verein Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“
Derzeit belegt die Frauenmannschaft des SV Hodenhagen in der Bezirksliga Lüneburg Ost den zehnten Tabellenplatz und liegt damit knapp über den Abstiegsrängen. Nach der Trennung von Trainer Mario Amenda Mitte Dezember letzten Jahres wird das Team aktuell von Marcel Menzel als Interimstrainer betreut.