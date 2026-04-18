Markus Schwarz und Andreas Leitner übernehmen beim SV Hodenhagen Der SV Hodenhagen setzt bei seinen Frauen in der Bezirksliga Lüneburg Ost auf ein neues Trainerteam. Markus Schwarz und Andreas Leitner wollen den Verein gemeinsam und nachhaltig weiterentwickeln. von FuPa Lüneburg · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der neue Cheftrainer Markus Schwarz (zweiter von links) und sein Co-Trainer Andreas Leitner (dritter von links) gemeinsam mit Hodenhagens Fußball-Spartenleiter Maximilian Lotze sowie der Vereinsvorsitzenden Monika Saborowski. – Foto: Uwe Soppke

Zur kommenden Saison übernimmt Markus Schwarz die Frauen des SV Hodenhagen. Der als „Taka“ bekannte Trainer war zuletzt für die Landesliga-Frauen des MTV Jeddingen verantwortlich und führte den Verein in der Saison 2023/24 sogar in die Oberliga. Unterstützt wird er künftig von Andreas Leitner, der zuletzt die zweite Frauenmannschaft des MTV Jeddingen in der Frauen-Kreisliga Rotenburg trainierte.

Für Schwarz stand bei der Suche nach einer neuen Aufgabe früh fest, worauf es ihm ankommt. Er wollte einen Verein finden, der zu seinen Vorstellungen und Werten passt. „In Hodenhagen hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, der Austausch war offen, man wurde gut aufgenommen und hatte direkt das Gefühl, dass man gemeinsam mit Vorstand und Mannschaft in eine Richtung arbeiten kann.“ Schwarz geht es nicht darum, kurzfristig etwas aufzubauen. Stattdessen will er nachhaltig arbeiten, die Strukturen im Frauenbereich verbessern und den Verein insgesamt weiterentwickeln. Von Beginn an spielte dabei auch die Zusammensetzung des Trainerteams eine entscheidende Rolle. „Dass Andy mit dazu kommt, war für mich genauso wichtig.“

Beide blieben nach ihrer gemeinsamen Zeit in Jeddingen in engem Kontakt. Sie tauschten sich regelmäßig aus, sprachen viel miteinander und schauten gemeinsam Spiele. Dadurch entstand bei beiden der Eindruck, dass sie gut zusammenpassen. Sein neuer Co-Trainer, Andreas Leitner, war zunächst noch mit einem anderen Verein im Gespräch. Über Markus Schwarz kam schließlich der Kontakt nach Hodenhagen zustande. Nach gemeinsamen Gesprächen fiel die Entscheidung für den SV Hodenhagen. Für beide stand früh fest, dass sie die Aufgabe nicht alleine übernehmen wollten.