Markus Schreiner auch in der Saison 2023/24 Trainer des SV Altenstadt

Der SVA freut sich auch in der kommenden Saison auf ihren alten und jetzt neuen Trainer weiter bauen zu können. Die Vorstandschaft ist sehr zufrieden und die Zusammenarbeit ist sehr harmonisch. Markus Schreiner freut sich weiterhin an der Seitenlinie stehen zu dürfen, denn er fühlt sich sehr wohl bei den Altenstädter. Für die kommende Saison will man wieder einen Schritt nach vorne machen.