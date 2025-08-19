Markus Reisinger Bauüberwachung neuer Partner und Sponsor bei Flüren

Markus Reisinger Bauüberwachung neuer Partner und Sponsor beim BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren

Der BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren freut sich, mit Markus Reisinger Bauüberwachung einen neuen starken Partner und Sponsor an seiner Seite begrüßen zu dürfen. Mit diesem Engagement wird nicht nur die Vereinsarbeit unterstützt, sondern auch ein wichtiges Signal für die regionale Verbundenheit zwischen Sport, Wirtschaft und Gesellschaft gesetzt.

Stärkung der Vereinsarbeit

Der BSV Grün-Weiss Wesel-Flüren blickt auf eine lange Tradition und eine lebendige Vereinsgemeinschaft zurück. Um den Spiel und Trainingsbetrieb auf hohem Niveau zu halten, die Jugendarbeit auszubauen und die Infrastruktur kontinuierlich zu verbessern, ist der Verein auf verlässliche Unterstützer angewiesen. Mit Markus Reisinger Bauüberwachung konnte nun ein Partner gewonnen werden, der sich mit den Werten des Vereins identifiziert und die Entwicklung aktiv begleiten möchte.

Über Markus Reisinger Bauüberwachung

Das Unternehmen steht für Fachkompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität in der Bauüberwachung. Mit umfassender Erfahrung im Bereich Bauleitung und Projektsteuerung bietet Markus Reisinger Bauüberwachung individuelle Lösungen und sorgt dafür, dass Bauprojekte professionell geplant, überwacht und umgesetzt werden. Der Anspruch an Präzision und Verlässlichkeit passt hervorragend zu den sportlichen Tugenden des Vereins: Einsatz, Teamgeist und Fairness.

„Wir sind stolz und dankbar, mit Markus Reisinger Bauüberwachung einen Sponsor gewonnen zu haben, der unsere Arbeit wertschätzt und uns dabei unterstützt, unseren Mitgliedern vor allem der Jugend beste Bedingungen zu bieten“, betont der Vereinsvorstand des BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren. „Dieses Engagement hilft uns, auch in Zukunft sportliche Erfolge zu feiern und gleichzeitig unsere Rolle als wichtiger Treffpunkt im Stadtteil weiter auszubauen.“

Auch Markus Reisinger selbst freut sich über die Kooperation:

„Der BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren ist ein Verein, der für Leidenschaft, Zusammenhalt und Engagement steht. Werte, die mir auch in meiner täglichen Arbeit sehr wichtig sind. Deshalb ist es für mich eine Herzensangelegenheit, den Verein zu fördern und einen Beitrag zur Vereins- und Jugendarbeit in Wesel zu leisten.“

Ein Gewinn für Verein und Region

Mit der neuen Partnerschaft wird nicht nur der Verein gestärkt, sondern auch die Region: Sportvereine wie der BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren sind wichtige soziale Treffpunkte, die Gemeinschaft fördern und jungen Menschen Perspektiven bieten. Durch das Engagement von Markus Reisinger Bauüberwachung wird dieses Fundament weiter gefestigt.

Über den BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren

Der BSV Grün-Weiss Wesel-Flüren ist ein traditionsreicher Sportverein in Wesel mit einem breiten sportlichen Angebot. Besonders die Nachwuchsarbeit steht im Mittelpunkt: Kinder und Jugendliche werden gezielt gefördert und an den Sport herangeführt. Neben sportlichem Erfolg legt der Verein großen Wert auf Gemeinschaft, Fairness und gesellschaftliches Engagement im Stadtteil.