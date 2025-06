Brüggen so gut wie nie. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Markus Müller hadert mit der Rekordsaison Nie holte Brüggen mehr Punkte, nie schoss man mehr Tore in der Bezirksliga. Für Trainer Markus Müller bleibt trotzdem ein Beigeschmack. Was bei TuRa-Spielen fast grundsätzlich galt: Tore waren garantiert – auf beiden Seiten.

Besser als in die Vorsaison: So lautete zu Saisonbeginn das Ziel von Markus Müller. Daran kann der 37-Jährige nach Ende seiner ersten Spielzeit als Trainer in Brüggen einen Haken machen. Nach Platz sieben im Vorjahr steht nun Platz drei in der Bilanz – nie war TuRa Brüggen in seiner Vereinsgeschichte besser. Allerdings bestand zwischenzeitlich sogar die Chance auf einen Aufstiegsplatz in die Landesliga.

„Wir waren auf Tuchfühlung und der Glaube an die Mannschaft war groß“, so Müller. Entsprechend fällt seine Saisonbilanz „zweischneidig“ aus. Es wäre mehr möglich als der dritte Tabellenplatz mit 63 Punkten gewesen. „Es ist ein bisschen schade, dass die Mannschaft sich nicht belohnen konnte“, sagt der Trainer. Das war gut in der Saison

Offensiv gehörte TuRa zu dem besten, was die Bezirksliga in der abgelaufenen Saison zu bieten hatte. 92 Tore sind ein Brüggener Bestwert in der Bezirksliga, nur Meister DJK Gnadental war in dieser Statistik besser (111 Tore). Höhepunkt war ein 10:0-Erfolg gegen SC St. Tönis II. Die offensive Stärke ließ Brüggen stets Rückstände verkraften, was zu einigen wilden und torreichen Spielen führte, darunter ein 5:4 und ein 4:3 gegen Neuss-Weißenberg sowie ein 5:4 gegen Grevenbroich-Süd. In mehreren Spielen erzielte Brüggen zudem spät und in der Nachspielzeit entscheidende Tore. Gegen Grevenbroich-Süd gelang es Brüggen sogar zwei Mal, einen Rückstand in der Nachspielzeit zu einem Sieg zu drehen (3:2 und 5:4). Müller ist daher nicht zu widersprechen, wenn er die „gute Moral“ seiner Truppe betont. Auch die gute Zusammenarbeit im Trainerteam hebt der 37-Jährige hervor.