Markus Mendler bleibt dem FCH erhalten

Mendler kam im Sommer 2021 vom 1. FC Saarbrücken nach Homburg. Seither absolvierte der 32-Jährige 140 Pflichtspiele für den FCH. Dabei erzielte er 52 Tore und bereitete 58 Treffer vor. Damit ist Mendler nicht nur bei den Grün-Weißen ein wichtiger Schlüsselspieler in der Offensive, sondern ist auch in der Liga in der Scorer- und Vorlagen-Bilanz immer weit vorne. In der vergangenen Saison kam der gebürtige Memminger in 36 Pflichtspielen auf 14 Tore und 23 Vorlagen für den FCH. In der laufenden Spielzeit steuerte er in 27 Pflichtspielen bisher bereits 10 Tore und 12 Assists bei.

„Ich freue mich, auch in Zukunft weiterhin für den FCH spielen zu dürfen und hoffe, dass wir unsere weitere gemeinsame Zukunft erfolgreich gestalten werden“, so Mendler.